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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'de sosyal medyaya engel

Türkiye'de savcının rehin alınması görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle sosyal medyaya yasak getirildiği belirtiliyor.

06 Nisan 2015 17:47


Türkiye'de sosyal paylaşım siteleri Twitter, Facebook ve YouTube'a erişim engeli getirildiği belirtiliyor.

Haber portalı hurriyet.com.tr'ye konuşan Erişim Sağlayıcılar Birliği Başkanı Bülent Kent, yasak talebiyle ilgili savcılıktan kendilerine bir yazı ulaştığını belirtti.

Haberde, yasağa neden olan içeriği kaldırdığı gerekçesiyle Facebook'a yönelik engelin ise daha sonra kaldırıldığı ifade edildi.

Türkiye'de geçen yıl da YouTube ve Twitter'a erişim zaman zaman engellenmişti.

Yeni alınan erişim engeli kararında, İstanbul Adliyesi'ndeki rehine eyleminde hayatını kaybeden Mehmet Selim Kiraz'ın tartışmalara neden olan görüntülerinin yayınlanması gerekçe gösterildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TürkiyeTwitter FacebookYouTubeErişim Sağlayıcılar Birliği Başkanı Bülent KentFacebookTwitterAdliyesiMehmet Selim KirazDeutsche Welle Türkçe AFP/DW/ BS/BK

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