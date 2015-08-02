'Türkiye'de son bir yılda 258 kadın öldürüldü'

Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği Başkanı Avukat Ülkü Tolunay, kadına yönelik şiddeti önleme ve mücadeleyi içeren ‘İstanbul Sözleşmesi’ne bir yıl önce imza atan Türkiye’de son bir yılda 258 kadının öldürüldüğünü bildirdi.



CHA'da yer alan habere göre, Tolunay, İstanbul’da imzalanan ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ olan 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Sözleşmenin taraf devletlere fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal şiddet türlerini önlemek için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü getirdiğini vurgulayan Tolunay, metnin genel hatlarıyla önleme, koruma, kovuşturma ve politikalar üretme ana başlıklarıyla şiddete karşı topyekûn bir mücadeleyi hedeflediğine dikkat çekti.



Tolunay, “Bu sözleşmenin diğer metinlerden farkı taraf devlet sorumluluklarını yerine getirmediğinde parasal tazmin yükümlülüğünün getirilmiş olmasıdır. Bir yıllık süreç değerlendirildiğinde ülkemiz sözleşmenin ilk imzacısı olmasına rağmen şiddet giderek artmış ve bu sürede 258 kadın cinayeti yaşamıştır” dedi.