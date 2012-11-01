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Türkiye’de son 10 yılda 500 bin kişi intihar girişiminde bulundu

Türeli, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e cevaplaması için sorular yöneltti

01 Kasım 2012 22:33

 

Hülya Karabağlı

 

ANKARA

 

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, yapılan son araştırmalara göre  Türkiye’de, son 10 yılda yaklaşık 27 binin kişinin hayatını intiharla sonlandırdığını söyledi.  Türeli, bu süreçte  yaklaşık 500 bin kişinin de intihar girişiminde bulunduğunun tespit edildiğine dikkat çekti.   Kadınlar, erkeklere oranla daha çok intihar girişiminde bulundu. Uygulanan yanlış ekonomik sosyal politikalar sonucunun toplumun  ruh sağlığını bozduğuna dikkat çeken  Türeli,  Aile ve Sosyal  Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e şu soruları yönlendirdi:

-Son 10 yıl içerisinde ülke genelinde yaşanan intihar vakaları nedenlerine, bölgelere, mesleklere, eğitim durumuna ve cinsiyete ilişkin olarak ne tür özelliklere sahiptir? Bu konuya ilişkin olarak yürüttüğünüz çalışmalar var mıdır?

-Ülkemizde intihar vakalarının nedenlerinin incelenmesi ve önlenmesine yönelik olarak Bakanlık olarak ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz?

-Ruhsal açıdan daha sağlıklı bir toplum oluşumuna katkı sağlama amacı çerçevesinde Hükümetinizin uyguladığı ekonomik ve sosyal politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?

 

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