'Bazıları Türkiye’de şeriat başladı, yatırım yapmayın diyor'

Ömer Şahin’in TRT Türk’te yayınlanan “Görüş Farkı” programına katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu AKP’ye karşı olan çevrelerin Türkiye’yi karalama propagandası yaptığını söyledi.

Çavuşoğlu: “Geçen gün güçlü bir İtalyan şirketi geldi. Benimle Antalya’da buluştular. Yatırım yapma amacıyla İstanbul’daki görüşmelerde denmiş ki, ‘Türkiye’de şeriat başladı, yatırım yapmayın”. Bunu diyenler arasında bankacı da var, gazeteci de, sivil toplum örgütleri de..Şimdi ,’Türkiye’ye yatırım yapmayın’ demek AKP’ye mi zarar, Türkiye’ye mi zarar?” dedi.

Çavuşoğlu, muhalefetin yurt dışında Türkiye’yi karalama propagandası yaptığını da iddia etti. Çavuşoğlu, “Muhalefetin, yurt dışında AKP’yi eleştirmesine karşı mısınız?” sorusuna ise, “Bizi eleştirsinler. ‘Başbakan , şu konularda başarısız’, ‘AK Parti iyi çalışmıyor’ diyebilirler. Ama bunlar, Türkiye’yi kötülüyor, aleyhte deklarasyon yayınlıyorlar” cevabını verdi.



'Suriye ile ilgili tutumumuzda değişiklik yok'

Suriye lideri Beşar Esed’e desteğini sürdüren ülke olarak İran, siyasetçi olarak da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının kaldığını öne sürdü.

Çavuşoğlu, “ Bizim Suriye ile ilgili tutumumuzda değişiklik yok. Başından beri aynı ilkeleri savunuyoruz. Esad rejimini savunan ülkelerin tutumlarında ise olumlu değişiklikler olduğunu görüyoruz. Rusya gibi. Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının tutumu , bir de İran’da hiçbir değişiklik yok” dedi.