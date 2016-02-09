Türkiye'de sanat aşkı: 5 yılda 223 milyon dolar harcandı

Türkiye, son 5 yılda 223 milyon dolar civarında sanat eseri, koleksiyon eşyası ve antika ithal etti. Manevi doyumun yanı sıra yatırım aracı olarak da pek çok kişinin ilgi gösterdiği sanat eserleri, son yıllarda Türk sanatseverlerin de ilgisini çekmeye başladı. Gerek dünyada gerekse Türkiye'de düzenlenen müzayedelerde çeşitli sanat eserlerine ciddi miktarlarda paralar ödenirken, artan ilgi bu alandaki ithalat rakamlarına da yansıdı.

Habertürk’te yer alan habere göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, söz konusu fasılda 2011'de 41,5 milyon dolarlık ithalat yapan Türkiye, 2012'de 40,8, 2013'te 50, 2014'te 55, 2015'te 35,6 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Böylece 5 yılda gerçekleştirilen toplam ithalat 223 milyon dolara ulaştı.

En çok el yapımı tablo alındı

İthal sanat eserlerinin alt kalemleri incelendiğinde geçen yıl gerçekleştirilen 35,6 milyon dolarlık ithalat içinde tamamen elle yapılmış tablo ve resimler 17,5 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Orijinal heykel ve yontu eserler 10,1 milyon dolar ile ikinci sırayı alırken, eskiliği yüz yılı aşmış antikalar için ise 4 milyon dolar ödendi.

En çok İngiltere'den eser alındı

Geçen yıl en fazla ithalat yapılan ülkelerin başında 8,4 milyon dolarla İngiltere geldi. Bu ülkeyi 7'şer milyon dolarla ABD ve Fransa, 3,3 milyon dolarla Almanya izledi. Avusturya, Hollanda, İtalya, Belçika ve Çin 1 milyon doların üzerinde ithalat yapılan diğer ülkeler olarak kayıtlara geçti.

2011-2015 dönemindeki sanat eseri, koleksiyon eşyası ve antika ithalatı (bin dolar) şöyle: