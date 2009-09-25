Türkiye'de sanal ortama 'erişilemiyor'

Türkiye’de erişim engelli internet sitesi sayısı 6 bini geçti. Sadece son dört ayda Türkiye’den erişimi engellenen web sitesi sayısı 3 bine yakın.



Erişime engellenen sitelerin yarısı 5651 sayılı İnternet Kanunu’nda sıralanan gerekçelerle kapatılırken, diğer yarısına erişim çoğunlukla MÜ-YAP’ın şikayeti üzerine 5864 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Ek Madde 4 uyarınca engellendi.



5651 sayılı yasa uyarınca engellenen sitelerin büyük kısmı cinsel içeriği nedeniyle erişime kapatıldı. Onu bahis ve kumar oynatma ve teşvik etme, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, uyuşturucuya teşvik etme, fuhuş da diğer gerekçeler arasında.



Mahkeme kararına gerek yok



Bu erişime kapama kararlarının bir kısmında mahkeme kararı bulunurken, çoğunluk sadece Telekomünikasyon Kurumu’nun ve savcılıkların ‘tedbir’ kararı sonucu gerçekleşmiş. Örneğin geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük iki müzik sosyal ağı olan MySpace ve last.fm’e MÜ-YAP’ın telif hakkı ihlali şikayeti sonucu uygulanan erişim yasağı, yalnızca Beyoğlu Başsavcılığı’nın aldığı ‘tedbir’ kararıyla yürürlüğe kondu. Engelliweb.com sitesinde verilen rakama göre şu anda 471 siteye erişim engelinde mahkeme kararı yok.



'Bu site fuhuşa özendiriyor' şikayeti, engel için yeterli



Cinsel içeriği yüzünden erişimi engellenen siteler sayı itibarıyla listenin başında. Ancak burada da sorun var çünkü Türkiye’de cinsel hatta 'pornografik' içeriği izlemek yasak olmadığı için kapatma gerekçeleri genellikle muhafazakar vatandaşın 'bu sitede fuhuş özendiriliyor' veya 'ahlaki değerlerimi rencide ediyor' türünden şikayetler üzerine, ve yine mahkeme kararı olmadan, sadece Telekomünikasyon Kurumu görevlilerinin ‘tedbir’ kararıyla yapılıyor.



Öte yandan mahkeme kararı olsa bile, yurtdışı kaynaklı sitelerin sahiplerinin Türk mahkemesine itirazla uğraşmayacak olması, sansürü otomatik olarak sürekli hale getiriyor. Böylece özellikle yabancı kaynaklı siteler engellendikleriyle kalıyor. Bugün örneğin ateizmi veya evrim teorisini savunan pek çok site, basının gündeme getirdiği çok popüler olanları hariç, bugün hala erişime kapalı.