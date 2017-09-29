Türkiye'de restorasyon; sultanların torbaya konan kemiklerini, köpekler talan etti; valilik, 'gizlice' defnetti!

Konya'daki türbede gömülü duran, Anadolu Selçuklu sultanlarına ait kemikler, restorasyon sırasında açığa çıkarılınca köpekler tarafından talan edildi. Belirlenen 2 sultanın cenazeleri, 28 Temmuz'da yeniden İslami usullere göre hazırlanıp Konya Valisi Yakup Canbolat, AKP 2 milletvekili ve bazı üst düzey bürokratların katıldığı, İl Müftüsü Ali Akpınar'ın kıldırdığı cenaze namazıyla defnedildi.

Konya'da Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yapılan Alaeddin Cami'deki türbede yapılan temizlik ve restorasyon sırasında iddiaya göre, köpeklerin türbeye girip poşete bırakılan kemiklerden bazılarını almasıyla karışan Selçuklu sultanları 2'nci Kılıçarslan ve 1'inci Gıyaseddin Keyhüsrev'in kemikleri, belirlenip yeniden defnedildi.

İslami usullere göre defnedildi

Defin işlemi, sultanların cenazeleri yeniden İslami usullere göre hazırlanıp Konya Valisi Yakup Canbolat, Ak Partili 2 milletvekili ve üst düzey bürokratların katıldığı, İl Müftüsü Ali Akpınar'ın kıldırdığı cenaze namazıyla gerçekleşti. Konya'da tarihi Alaeddin Camii, kent merkezinin ortasında bulunan 'Alaeddin Tepesi' diye bilinen höyüğün üzerinde yer alan ve Selçuklu Sultanı 1'inci Rükneddin Mesud'in son zamanlarında başlayan 2'nci Kılıçarslan devrinde inşaatına devam edilen, Sultan 1'inci Alaeddin Keykubad tarafından 1221 yılında tamamlanarak ibadete açıldı. Caminin bahçesinde bulunan türbede Selçuklu Devleti'nin sultanlarından; 1'inci Sultan Mesud, 2'nci Kılıçarslan, 2'nci Rükneddin Süleyman, 1'inci Gıyaseddin Keyhüsrev, 1'inci Alaeddin Keykubat, 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev, 4'üncü Kılıçarslan, 3'üncü Gıyaseddin Keyhüsrev'in cenazeleri bulunuyor. Cenazeler ise 'Zir-i zemin' olarak adlandırılan zemin altında, yer seviyesinin aşağısında bulunan bir odaya defnedilmiş.

Kemikleri köpekler almış

İddiaya göre geçmiş yıllarda türbenin restorasyon ve temizliği yapıldığı sırada işçiler, sultanların kemiklerini sandukaların altındaki mezarlardan çıkartıp poşetler içine koydu. Ancak gece açık bırakılan havalandırma bölümlerinden içeri giren köpekler ağzı açık bırakılan poşetlerdeki sultanların kemiklerinden bazılarını alıp kaçtı. Ertesi sabah durum fark edildi. Şans eseri kemikler Alaeddin Tepesi çevresinde ve biraz ilerisindeki şimdiki Kültür Parkı'nda çevresinde saçılmış halde bulunup toplandı.

İki sultanın kemikleri belirlenip yenidendefnedildi

Alaeddin Cami'nde 2014 yılında yeniden restorasyon çalışması başlatıldı. Halen devam eden çalışmalar kapsamında geçmiş yıllarda karıştığı ileri sürülen ve yıllarca bekletilen kemiklerden, Sultan 2'nci Kılıçarslanve oğlu 1'inci Gıyaseddin Keyhüsrev'in kemikleri kafataslarından yola çıkılarak tespit edildi. Tespitin ise bilimsel yöntemlerle, tarihi belgelerde yüz ve kafa yapısı, o dönemlerdeki yara ve benzeri belirleyici özellikler sayesinde yapıldığı öğrenildi. Sultanların birinde ise siyanüre benzer bir zehirin tespit edildiği ileri sürüldü.

Türbe'de gizli cenaze namazı

Belirlenen 2 sultanın cenazeleri, geçen 28 Temmuz'da yeniden İslami usullere göre hazırlanıp Konya Valisi Yakup Canbolat, Ak Partili 2 milletvekili ve bazı üst düzey bürokratların katıldığı, İl Müftüsü Ali Akpınar'ın kıldırdığı cenaze namazıyla yeniden defnedildi. Türbede bulunan diğer 6 sultanın kemiklerinin akıbeti ise sır gibi saklanıyor. Konu ile ilgili Konya Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bilgi vermekten kaçındı.

Cami bahçesindeki eski mezar gün yüzüne çıkacak

Alaeddin Camii'nde sürdürülen restorasyon çalışmalarında caminin bahçesinde sultanların türbelerinin yakınında zamanla yıkılmış ve unutulmuş Osmanlı dönemine ait türbe ve mezar yerinin de yeniden aslına uygun şekilde ortaya çıkartılacağı öğrenildi.