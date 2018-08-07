Türkiye'de rekor üstüne rekor kıran dolar, küresel piyasalarda geriledi

ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizinin ardından dün 5.42 ile tarihi seviyelere çıkan dolar/TL gün içinde de 5.30 seviyesinde seyretti. Uluslararası piyasalarda ise dolar ve ABD Hazine tahvilleri düşerken, hisse senetleri şirket karları ile alış ağırlıklı seyretti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, önemli hisse senedi endekslerinin çoğu Salı günü, kar sezonunun devam etmesi ve ticaret anlaşmazlığı ve jeopolitik gelişmelerden dolayı oluşan olumsuz havaya karşın yatırımcı güvenini desteklemesinin ardından yukarı yönde hareket etti. Dolar geriledi ve ABD Hazine tahvilleri değer kaybetti.



Dow Jones, Standard & Poor's 500 (S&P 500) ve Nasdaq endeks vadeli kontratları, tümü birden yukarı açılışı işaret ederken, madencilik şirketleri, emtia fiyatlarının artmasının etkisi ile Stoxx Europe 600 Endeksi'nde en fazla kazandıran sektörler arasında yer aldı. Çin hisse senetleri, Şanghay Bileşik Endeksi'nin yatırım için daha fazla politika desteği geleceği umudu ile son iki yılın en büyük yükselişini gerçekleştirmesi birlikte Asya'da görülen geniş tabanlı ralliye öncülük etti. Dolar bir haftayı aşkın sürenin en büyük düşüşüne yönelirken, sterlin üç gün üst üste düşmesinin ardından yatay seyretti. ABD ile Türkiye arasında yaşanan diplomatik gerginlik ile sert bir düşüş gösteren Türk Lirası, rekor dip seviyeden toparlandı. ancak daha sonra kazancının bir kısmını geri verdi. Türkiye'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi rekor seviyeye yükseldi.



Kar sezonunun sonuna yaklaşırlırken, ABD şirketlerinin büyük bölümü kar rakamlarını açıkladı ve bu firmaların beşte dördü beklenenden daha iyi kar açıkladı. Bu durum, S&P 500 Endeksi'nin, yatırımcıların ABD ile Çin arasında şiddetlenen ticaret savaşına karşın tüm zamanların en yüksek seviyesine oldukça yakın bir seviyeye gelmesine yardımcı oldu. Öte yandan, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik müzakereletin statüsü konusunda ortaya çıkan karışıklık ve Trump yönetiminin İran'a yönelik yaptırımlarının bazılarında değişikliğe gitmesi konularını da içeren bir dizi jeopolitik gelişmeye ilişkin endişeler geri planda devam ediyor.



Diğer taraftan, ham petrol, Suudi Arabistan'da üretimin düşmesinin dünya çapında arz darlığı olabileceği endişelerini güçlendirmesinin ardından yükseldi. Altın, sanayi metalleri ile birlikte yükseldi. Avrupa ülke tahvillerinin çoğu aşağı yönde hareket ederken, İtalyan tahvilleri değer kazandı. Yen, Reuters'te Japonya Merkez Bankası'nın bu yıl faiz artırmayı düşündüğü yolunda çıkan haberin ardından güçlendi. Almanya'da sanayi üretimi Haziran ayında beklenenden fazla düştü, ancak euro, son dönemdeki kayıp serisinin ardından yükseldi.



Piyasalarda bu hafta izlenecek önemli olaylar şöyle;



- Kar sezonu devam ediyor. Bu hafta kar açıklayacak şirketler arasında Japan Post Bank, Disney, 21st Century Fox, Deutsche Telekom, China Mobile, Glencore ve Adidas yer alıyor.



- Japonya Merkez Bankası Çarşamba günü, teşvik politikasını daha sürdürülebilir hale getirmek için değişiklik yapma kararı aldığı 30-31 Temmuz toplantısında dile getirilen fikirlerin özetini yayınlayacak.



- Samsung Electronics, yeni Galaxy Note model akıllı telefonunu tanıtacak.



- ABD'de Cuma günü açıklanacak Temmuz ayı tüketici fiyatlarının yükselerek, Fed'i tahmin ettiği üzere kademeli faiz artırımları yolunda tutacak olan enflasyondaki yükseliş ile uyumlu çıkması öngörülüyor.

Hisse senetleri

- Stıoxx Europe 600 Endeksi New York saati ile 08:30'da yüzde 0.6 yukarıda seyrediyordu ve son bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

- S&P 500 endeks vadeli kontratları yüzde 0.2 yükselerek yaklaşık altı ayın zirvesine tırmandı.

- MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi yüzde 0.4 ile yaklaşık iki haftanın en büyük yükselişini gerçekleştirerek 20 haftayı aşkın sürenin zirvesine çıktı.

- MSCI Gelişen Piyasa Endeksi yüzde 0.8 ile iki haftanın en büyük yükselişini gerçekleştirdi.

Para birimleri

- Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.4 ile yaklaşık iki haftanın en büyük düşüşünü yaptı.

- Euro dolar karşısında yüzde 0.4 yükselerek 1.1601 seviyesine çıktı ve bir haftayı aşkın süredir ilk kez değer kazandı.

- Sterlin dolar karşısında yüzde 0.1 ile bir haftayı aşkın sürenin en büyük yükselişini yaparak 1.2957 seviyesine ulaştı.

- Japon yeni dolar karşısında yüzde 0.3 güçlenerek 111.07 ile bir haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

Tahviller

- ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi bir baz puan yükselerek yüzde 2.95'e çıktı.

- Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi bir baz puan yükselerek yüzde 0.40'a ulaştı.

- İngiltere'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi iki baz puan tırmanarak yüzde 1.304'e yükseldi.

Emtia



- Bloomberg Emtia Endeksi yüzde 0.7 ile yaklaşık iki haftanın en büyük yükselişini gerçekleştirerek dört haftanın zirvesine çıktı.

- Batı Teksas petrolü (WTI) yüzde 1 değer kazanarak varil başına 69.72 dolar ile bir haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

- Londra Metal Borsası (LME) bakır yüzde 0.5 yükselerek ton başına 6,162.00 dolara çıktı.

- Altın yüzde 0.5 primle ons başına 1,213.71 dolara yükseldi.