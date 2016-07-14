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Spor

Türkiye'de oynayan ABD'li basketbolcu evinde ölü bulundu

27 yaşında hayatını kaybeden Demontez Stitt’in kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtildi

14 Temmuz 2016 00:42

Geçen sezon Gediz Üniversite forması giyen Demontez Stitt evinde ölü bulundu.

Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Orkide Gediz Üniversitesi’nde forma giyen ABD’li oyuncu Demontez Stitt hayatını kaybetti.

Geçen yıl 19.0 sayı, 4.7 ribaunt, 5.0 asist ortalama ile oynayan Stitt, evinde ölü bulundu. 27 yaşında hayatını kaybeden Stitt’in kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtildi.

Clemson çıkışlı Stitt, Hapoel Tel Aviv, Belfius Mons-Hainaut, Maccabi Haifa, Sigal Prishtina, Fuerza Regia Monterrey takımlarında da oynamıştı

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Demontez Stittgediz üniversitesibasketbol

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