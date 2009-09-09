|
|
|Türkiye'de ortak ATM dönemi 26 bankanın katılımıyla 1 Ekim
2009 tarihinden itibaren başlayacak.
Avrupa'da ilk kez Türkiye'de gerçekleşecek uygulama ile
ATM'lerin işlem hacmi artacak, Türkiye ekonomisine 300 milyon dolarlık katkı
sağlanacak.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan
Ünal, ortak ATM döneminin başlamasına ilişkin düzenlenen basın toplantısında
yaptığı konuşmada, Avrupa'da ilk kez bir ülkede ATM hizmeti veren tüm
bankaların, kart kullanıcılarının işlemlerini kolaylaştıracak ortak bir hizmet
protokolüne imza attığını söyledi.
Ünal, BKM'nin “Ortak ATM” projesi için
mevcut altyapısını geliştirdiğini ve yatırımlar gerçekleştirdiğini ifade ederek,
proje kapsamında çalışmalara iki yıl önce başlandığını bildirdi.
Ortak
ATM paylaşımı ile ATM lokasyon bilgilerinin tümünü kullanıcılara tek bir
platformdan sunmayı sağlayacak bir yapı hazırlandığını kaydeden Ünal, “BKM
olarak Ortak ATM Projesi ile ilgili yoğun çalışmalarımızın karşılığını 26
bankanın da projeye onay vermesiyle almış olduk”
dedi.