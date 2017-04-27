Türkiye'de ölümlerin yüzde 40'ı kalpten

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye genelinde 2016 yılında meydana gelen 408 bin 782 ölümün yüzde 39.8'inin nedeni "kalp ve damar hastalıkları" olarak açıkladı.

TÜİK'in "ölüm nedenleri istatistikleri"nde ilk üç sıra 2016 yılında da değişmedi. Ölümlerin nedenlerinde ilk sırayı alan "dolaşım sistemi hastalıkları"ndan 162 bin 876 kişi yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni olarak bu hastalığı yüzde 19.7 ile iyi ve kötü huylu tümörler (kanser) ve yüzde 11.9 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.



DHA'da yer alan habere göre, dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin 2016 yılında yüzde 40.5’i "iskemik kalp" hastalığından, yüzde 23.6’sı ise "serebro-vasküler" hastalıktan kaynaklandı.



Kanserden ölüm en çok gırtlak, soluk borusu/bronş/akciğerden Kanser nedeniyle gerçekleşen ölümlerin toplam sayısı 2016 yılında 78 bin 931 kişi oldu. Bu ölümlerin yüzde 31.1’i gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen kaynaklandı.



Ölüm nedeni istatistikleri yaş gruplarına göre incelendiğinde; 2016 yılında dolaşım sistemi hastalıkların en çok 56 bin 256 kişi ile 75-84 yaş grubunda, iyi ve kötü huylu tümörlerin ise en fazla 22 bin 460 kişi ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.



İkamet edilen ile göre ölüm nedenleri incelendiğinde; 2016 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il sırasıyla;



Amasya (yüzde 50.8),



Sakarya (yüzde 49.2),



Aydın (yüzde 48.7),



Yozgat (yüzde 48)



Denizli (yüzde 47.7) oldu.



Kanser nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il ise sırasıyla;

Tekirdağ (yüzde 24.1),



İstanbul (yüzde 23.8),



Kırklareli,



Eskişehir



Van (yüzde 23.3) oldu.

