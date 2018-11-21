Konkordato davalarını takip eden avukat Fidel Okan, konkordato ilan eden firmaların bir çoğunun iflas edeceğini öne sürdü. Okan, "Ocak-şubat aylarında iflas furyası başlayacak" dedi.

Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan Fidel Okan, konkordato sürecinin sıkıntılı olduğunu belirterek konkordato talep eden birçok firmanın iflas edeceğini ileri sürdü.

Okan "Konkordato talep eden firmaların çok büyük bir bölümü hakkında iflas kararları verilecek. Türkiye'de ocak-şubat aylarında bir iflas furyası başlayacak. Yeni yasa konkordato ile ilgili şartlar sağlanamazsa iflas müessesi kendiliğinden işliyor. Konkordato süreci sıkıntılı bir süreç" diye konuştu.

