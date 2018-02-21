Türkiye'de ocak ayında en çok Iraklılar konut satın aldı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumlu (TÜİK) verilerine göre ocak ayında en çok Iraklılar konut satın aldı. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışında Iraklılar\'ı Suudi Arabistanlılar izledi. Yabancıların konut alımında birinci tercihi İstanbul oldu.

TÜİK\'in \'Konut Satış İstatistikleri, Ocak 2018\'\' verilerine göre ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 272 konut satın aldı. Irak\'ı sırasıyla, 160 konut ile Suudi Arabistan, 124 konut ile Afganistan, 121 konut ile Rusya Federasyonu ve 108 konut ile Kuveyt izledi. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 25,7 artarak 1742 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2018’de ilk sırayı 545 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul \'u sırasıyla 427 konut satışı ile Antalya, 161 konut satışı ile Bursa, 90 konut satışı ile Yalova ve 82 konut satışı ile Trabzon takip etti.

OCAK AYINDA KONUT SATIŞLARI YÜZDE 1,7 ARTTI

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Ocak ayında bir önceki yılın, yani 2017 yılının Ocak ayıyla kıyaslandığında yüzde 1,7 oranında artarak 97 bin 019 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 16 bin 336 konut satışı ve yüzde 16,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9720 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 5841 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 5 konut ile Hakkari ve 35 konut ile Bayburt oldu.

Öte yandan,Türkiye genelinde ipotekli konut satışları 2017 yılının Ocak ayına göre yüzde 20,3 oranında azalış göstererek 28 bin 678 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29,6 olarak gerçekleşti.