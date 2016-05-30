Türkiye’de obezite artışı alarm seviyesinde; 1.8 milyon obez çocuk var

Türkiye’de obezite sınırını aşan kişilerin 1.8 milyonunun çocuk olduğunun açıklanması üzerine Türk Böbrek Vakfı harekete geçti. Vakıf, günlük şeker tüketiminin 30 gram azaltılmasını hedefliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; sağlıksız beslenme ve aşırı şeker tüketimine bağlı obezite (aşırı şişmanlık) vakalarındaki artış, alarm seviyesine ulaştı.

“Türkiye çocuk obezitesinin tehditi altında” çağrısında bulunan Türk Böbrek Vakfı, şeker kullanımının azaltılması için bir kampanya başlattı. Sağlık Bakanlığı ile bir eylem planı hazırlığında olan vakıf, 18 gramdan 15 grama düşen günlük tuz tüketiminde olduğu gibi günlük şeker tüketiminin de azaltılması çalışmalarına başladı.

'Obezite salgını'nı

şeker tüketimi tetikliyor

‘Obezite Salgını’ olarak nitelendirilen aşırı şişmanlığın, yetişkinlerde olduğu gibi çocuk nüfusunun da en önemli nedenlerinden birinin aşırı şeker tüketimi olduğunu belirten Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Vakfımız, Sağlık Bakanlığı ile birlikte günlük şeker tüketiminin 150 gramdan 120 gram seviyesine düşürülebilmesi için bir kampanya başlatıyor. Aynı tuz tüketiminin azaltılmasına yönelik kampanyada yapıldığı gibi şeker tüketiminin de azaltılması için Sivil Toplum Kuruluşları'nı bu kampanyaya davet ediyoruz” dedi.

Türkiye'de 3 milyon kişi

obezite sınırını geçti

Vakıf tarafından paylaşılan istatistiklere göre; Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 20’si obezite sorunu yaşıyor. Türkiye’de beden kitle indeksi (BKİ) açısından;18,50-24,99 aralığında olması gereken değerin 35 ve üstü olduğu görülüyor. Bu değerin 25’i geçmesi kilo sorununa işaret ederken, 30’u geçmesi obezite sorununun başladığını gösteriyor.

İstatistiklerde; Türkiye’de obezite sınırını geçen yaklaşık 3 milyon kişinin yüzde 20'sinin erkek, yüzde 41'inin ise kadın olduğu ifade ediliyor. Yapılan incelemeler sonucunda; Türkiye nüfusunun yüzde 16.5’ini oluşturan 18 yaş altı gençlerin 1.8 milyonunun obez olduğunu görülüyor.

3 milyon obezin 1.8 milyonu çocuk ve 18 yaş altında bulunuyor. İngiltere’de bulunan Imperial College tarafından yürütülen ve 1975-2014 yılları arasında 20 milyon kadın ve erkeğin BKİ ölçümlerinin karşılaştırmasına dayanan araştırmada; 1975’te 105 milyon olan obez kişi sayısının 2014’te 641 milyona yükseldiği bildiriliyor.