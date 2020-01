Türkiye'de Naim Süleymanoğlu gibi 2 bin 100 hasta karaciğer nakli bekliyor

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye\'de bugün itibariyle organ nakli bekleyen yaklaşık 25 bin hastadan 2 bin 100\'ünün karaciğer nakli için beklediğini söyledi. Kazak, \"Buna karşın yıllık yapılan karaciğer nakli sayılarımız bin 200-bin 400 civarında gerçekleşmektedir\" dedi.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu\'nun tedavisi için karaciğer nakli gerekmesi organ bağışı konusunu gündeme getirdi. Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, bir anda ortaya çıkabilen ya da bazı nedenlere bağlı olarak yıllar içinde gelişebilen karaciğer yetmezliğinin, tedavi edilmediğinde kişinin yaşamını tehdit edebildiğini belirtti. Dr. Kazak, şunları söyledi:

\"Karaciğer yetmezliği genellikle karaciğerin büyük bir bölümünün geri dönüşümsüz hasara uğraması ile ortaya çıkan ve karaciğerin gerekli ve yeterli işlevini yerine getirememesi ile sonuçlanan bir durumdur. Karaciğer yetersizliği genellikle hayatı tehdit eder ve bu nedenle acil tıbbi destek gerektirir. Yani her insan doğduğu andan itibaren her yaşta karaciğer hastası olabilir veya başka bir deyişle her yaşta insan da karaciğer yetersizliği görülebilir. Sağlık Bakanlığımız verilerine göre ülkemizde bugün itibariyle toplam yaklaşık organ nakli bekleyen 25 bin hastanın 2 bin 100\'ü karaciğer nakli için beklemektedir. Buna karşın yıllık yapılan karaciğer nakli sayılarımız bin 200-bin 400 civarında gerçekleşmektedir. Yapılan bu karaciğer nakillerinin yaklaşık yüzde 80’i ise canlı vericiden alınan karaciğer ile yapılmaktadır. 2016 yılı toplam 1397 karaciğer naklinin 1005\'i canlı vericiden, 392\'si ise kadavradan yapılan nakil olmuştur. 2017 yılı için de bugüne dek benzer şekilde toplam 1065 karaciğer naklinin 790’ı canlı vericili 275’i ise kadavradan nakil olarak gerçekleşmiştir. Çoğu Avrupa ülkelerinde bu oranlar tam tersidir ve bu ülkelerde organ bağışı sayıları yüksek olduğundan çoğunlukla kadavradan nakil yapılıp daha az oranlarda canlıdan nakile başvurmaktadırlar. Organ nakli için bekleyen toplam hastalarımızın her yıl yaklaşık yüzde 10’unu nakil olacak organ bulunamadığı kaybetmekteyiz. Bu oranlar karaciğer nakli için sıra bekleyen hastalarımız söz konusu olduğunda daha yüksek olup ortalama her yıl karaciğer nakli beklerken yüzde 20-25’ini nakil olamadan kaybettiğimizi göstermektedir.\"

Dr. Kazak, 2016 yılı sonu itibariyle Türkiye\'de 45 karaciğer nakil merkezi bulunduğunu belirterek karaciğer nakli konusunda nakil sonrası başarı oranının ise yüzde 80\'e yakın olduğunu söyledi. Dr. Kazak, \"Unutmayalım ki her birimizin kendisi, annesi, babası, kardeşi de bir gün karaciğer kalp, akciğer, böbrek nakli beklemek durumuna gelebiliriz. Bunun için organ bağış sayılarımızı artırmak zorundayız\" diye ekledi.

