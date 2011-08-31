Türkiye'de mucit patlası...

T24 - Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından son 5 yılda verilen patent sayısı 5 kattan fazla artış gösterdi. TPE tarafından verilen patent sayısı 2006 yılında 122 iken, bu sayı geçen yıl 642'ye yükseldi. Bu yılın 7 aylık döneminde ise toplam 492 buluşa patent verildi.

TPE istatistiklerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de son yıllarda teknolojik gelişimi sağlamaya yönelik çalışmaların teşvik edilmesi, yeni buluş ve icatlarda adeta patlama yaşattı. Türkiye'de son 5 yılda toplam 1874 patent alındı. Yeni buluş ve icatlarını tescil ettirerek patent alanların sayısı 2006 yılında 122 iken bu sayı 2007 yılında 317, 2008 yılında 337, 2009 yılında 456, 2010 yılında ise 642'ye yükseldi. Buna göre ülke genelinde son 5 yılda alınan patent sayısı 5 kattan fazla arttı.



Türkiye genelinde son 5 yılda verilen 1874 patent belgesinin 1028'sini İstanbul aldı. Bu şehri, aldığı 208 patent ile Ankara, 98 patent ile İzmir, 95 patent ile de Bursa izledi.





Hiç patent alamayan şehirler



Aralarında Diyarbakır, Kastamonu, Muş ve Yozgat'ın da bulunduğu 23 şehir ise TPE istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1995 yılından bu yana hiç patent alamadı. Çankırı ve Karabük ise ilk kez bu yıl bir buluşa patent aldı.

Bu yılın 7 aylık döneminde de toplam 2 bin 259 patent başvurusundan 492'si tescillendi. İstanbul, bu dönemde de yapılan 878 başvurunun 235'ine aldığı patent tescil belgesiyle iller arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 54 patent tesciliyle Ankara, 39 patent tesciliyle de Bursa izledi.

Ocak-Temmuz döneminde patent almak için 58 şehirden toplam 2 bin 259 başvuru yapıldı. Bu dönemde İstanbul'dan 878 başvuru yapılırken bunların 235'i patent almaya hak kazandı. Başkent Ankara'dan ise bu dönemde yapılan patent başvuru sayısı 260, alınan patent sayısı ise 54 oldu. Bursa'dan yapılan 230 başvurudan ise 39'una patent verildi.

Ayrıca Manisa'nın 30, Konya'nın 22, Kocaeli'nin 21, İzmir'in 16, Antalya'nın 7 buluşu tescillendi. Kayseri'nin 6, Afyonkarahisar, Sakarya ve Tekirdağ'ın 5'er, Adana, Kütahya, Samsun ve Trabzon'un 4'er, Malatya, Rize ve Zonguldak 3'er, Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir ve Gaziantep'in 2'şer buluşuna patent verildi. Birer tescil belgesi alan iller ise Bilecik, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, Hatay, Isparta, Mersin, Nevşehir, Sinop, Uşak ve Karabük oldu.





Markalaşma da hız kesmedi

Bu yılın ilk 7 ayında yerli ve yabancı olmak üzere toplam 61 bin 960 marka tescil başvurusu yapıldı. Bunların 54 bin 437'sini yerli, 7 bin 523'ünü yabancı başvurular oluşturdu. Yapılan başvurulardan 18 bin 182'sinin markası tescil edildi.

İstanbul, bu dönemde 27 bin 188 marka başvurusuyla yine ilk sırada yer aldı. Aynı dönemde Ankara'dan 4 bin 608, İzmir'den 3 bin 204, Bursa'dan 2 bin 191, Antalya'dan 1570, Konya'dan 1460, Gaziantep'ten 1428 marka başvurusunda bulunuldu. Ocak-Temmuz döneminde Ardahan'dan 4, Bitlis'ten 7, Tunceli'den 9, Siirt'ten 14, Gümüşhane'den 15, Ağrı'dan 16 ve Hakkari'den 19 marka başvurusunda bulunuldu.

İstanbul, marka tescilinde de başı çekti. Bu dönemde İstanbul'dan 9 bin 389, Ankara'dan bin 418, İzmir'den bin 53, Bursa'dan 690, Antalya'dan 649, Gaziantep'den 496, Konya'dan 437, Kocaeli'nden 401 marka tescili yapıldı. Bu dönemde Gümüşhane, Bayburt ve Hakkari'den 1, Ardahan ve Muş'tan 2'şer, Bitlis'ten 3, Kırşehir ve Kilis'ten 4'er, Hakkari'den ise 5 marka tescili yapılabildi.





