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Politika

'Türkiye'de laikliğin izin verdiği kadar din anlatılıyor'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı düzenleyen 136. maddenin laiklikle bağdaşmadığını söyledi

04 Haziran 2012 19:21

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı düzenleyen 136. maddenin laiklikle bağdaşmadığını belirterek, "Bu müdahaleci bir laiklik anlayışıdır. Doğru bir şey değildir" dedi.

Sakarya'da İl Müftüleri Toplantısı'nda konuşan Bozdağ, ilgili madde için "Bu müdahaleci bir laiklik anlayışıdır. Doğru bir şey değildir" dedi.
 
Bozdağ şunları söyledi: "Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili düzenleme yapılırken mutlaka Diyanet'i koruyucu, anayasal bir kurum olarak varlığını devam ettirici iradenin yeni anayasaya da yansımasında önemli olduğunu düşünüyoruz. 136. madde Diyanet İşleri Başkanlığı'nı düzenliyor. Bu madde içinde laiklik ilkesiyle bağdaşmayan bir husus var.
 
Yeni düzenlemede laiklikle bağdaşmayan bu hususun da Diyanet İşleri Başkanlığı'nı düzenleyen maddeden çıkartılmasında fayda vardır. Nedir o? 'Görevini yaparken, laiklik ilkesi doğrultusunda görevini yapar' diye bir bir görev tanımı yapılıyor. Yani laikliğin izin verdiği kadar din anlatımına ve bir hizmete izin veren bir yapı var. Halbuki biz biliyoruz ki, anayasada laiklikle ilgili maddelerin gerekçesinde de çok açık yazıyor. Laiklik dinin devlete, devletin de dine karışmaması, bütün inançların teminatı, sigortası olması herkesin inandığı gibi yaşamasının laiklik sigortasıdır. Ama 136. maddeye baktığınızda diyor ki, anlatabilirsin ama benim izin verdiğim kadar. Bu müdahaleci bir laiklik anlayışıdır. Doğru bir şey değildir."

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