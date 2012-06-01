T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Türkiye'de kürtaj hakkı tehdit altında'

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden yapılan açıklamada Türkiye'nin, kürtaj yasaklamaması ya da büyük kısıtlamalar getirmemesi gerektiği belirtildi

01 Haziran 2012 13:51

 

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye'nin kürtaja büyük kısıtlamalar getirmesi ya da yasaklamasının, kadın haklarında geriye doğru atılmış büyük bir adım olacağını açıkladı. Örgüt, kürtaj yasağının kadınların yaşama, sağlık, eşitlik, mahremiyet, bedensel bütünlük, din ve vicdan özgürlüğünü tehdit edeceğini söyledi.
 
Açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"Erdoğan, kürtajı cinayet olarak gördüğünü ve hükümetinin, kadınların kürtaja erişimini büyük ölçüde kısıtlayacak yasal düzenlemeler hazırladığını açıkladı. İnsan Hakları Örgütü, bu tür kısıtlayıcı bir yasanın, Türkiye'nin insan hakları alanındaki yükümlülüklerini ihlal edeceğinden endişe duymaktadır."
 
İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün kadın hakları küresel temsilcisi Gauri van Gulik, 'Türkiye'de yıllardır bulunan yasal kürtaja erişim tehlikededir. Bu açıklamaların yasalar ve politikalara dönüşmesi halinde Türkiye, kadın hakları konusunda geriye doğru büyük bir adım atmış olacaktır.' dedi.
 
Türkiye'de kürtaja getirilecek yeni kısıtlamaların, kadınların yaşam, sağlık, eşitlik, mahremiyet, bedensel bütünlük, din ve vicdan özgürlüğünü tehdit edeceğini söyledi.
 
Yasal kürtaja erişimin kısıtlanmasının kürtaj oranının düşeceği anlamına gelmediğini kaydeden örgüt, bu adımın, kadınların güvensiz ve denetimsiz alternatiflere yönelmesine yol açabileceğini bildirdi.
 
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Arjantin ve Nikaragua gibi yerlerde güvensiz kürtajın, iç kanama, enfeksiyon ve hatta ölüm gibi sonuçlara yol açtığını kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü'nün, dünyada her yıl 67 bin kadının güvensiz kürtaj sebebiyle hayatını kaybettiğini hesapladığına dikkat çekti.
 
Açıklamada van Gulik'in, 'Hükümet, Türkiye'de cinsiyet eşitsizliğindeki büyük soruna odaklanmak yerine, kadınların vücudu üzerinde yeni kontroller empoze etmeyi planlıyor.' sözlerine yer verildi.

ETİKETLER

insan hakları izleme örgütükürtajbaşbakan erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24