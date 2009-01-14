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Sağlık

Türkiye’de kök hücre dönemi başlıyor

Klinik araştırmalar yönetmeliğiyle tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda, kök hücre tedavisine izin veriliyor.

14 Ocak 2009 02:00

Klinik araştırmalar yönetmeliğiyle tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda, kök hücre tedavisine izin veriliyor. Bakanlığa bağlı komisyon müracaatları değerlendirmeye başladı.

Tıbbın birçok alanında çığır açan ‘kök hücre çalışmalarının’ Türkiye’de de aralıkta çıkan yeni yönetmelikle yasallaştığı ve pek çok hastanın yararlanabileceği açıklandı.

Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği’nin toplantısında konuşan Dernek Başkanı Prof. Osman İlhan Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, 23 Aralık 2008’de yürürlüğe giren yönetmelikle, yapılacak tedavi amaçlı denemelerin Türkiye için büyük bir adım olduğunu ifade etti. İlhan, “Klinik araştırmalar yönetmeliği, bilinen yöntemlerle tedavisi mümkün olmayan hastalarda kök hücre tedavisine izin veriyor. Bakanlığa bağlı Kök Hücre Araştırmaları Komisyonu, bu tip hastaların müracaatlarını değerlendirmeye başladı” dedi.

Önümüzdeki günlerde kök hücre tedavilerinin kalp krizi, Crohn hastalığı ve organ naklinde kullanılacak olmasının heyecan verici olduğunu ifade eden İlhan, her organın kendine ait kök hücresi olduğunu, istenildiği zaman bunun alınıp saklanabildiğini belirtti. İlhan, kök hücreyle organ elde edilme çalışmalarında ilk deneyin yurtdışında başarıyla soluk borusu elde edilmesiyle gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Tedavi nasıl uygulanacak?

Ölümcül hastalıklarda mevcut tedaviden yarar görmediği durumlarda hastanın rızası alındıktan sonra 3 uzman doktorun bütün tedavi yöntemlerinin yapıldığını gösteren belge ve raporlar eklenerek komisyona başvurulabilecek. Maliyet SGK’ca karşılanacak.

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