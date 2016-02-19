Kişi başına düşen AVM alanı açısından Ankara birinci

Ankara kişi başına düşen AVM alanı açısından birinci oldu. Türkiye’de 23 ilde hiç AVM olmadığı tespit edildi. Bin kişi başına düşen AVM alanında 284 metrekareyle zirveye yerleşen Ankara, internet abone sayısında da yüz kişide 17,7 ile ilk sırayı aldı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2015 yılına ilişkin verilerinden yaptığı derlemeye göre, bin kişi başına düşen AVM alanında 284 metrekareyle Ankara ilk sırayı aldı. Ankara'yı 277,3 metrekareyle İstanbul, 267,2 metrekareyle Bolu, 208,6 metrekareyle Karabük ve 195,9 metrekareyle Kırıkkale takip etti. İnternet abonesinin en çok olduğu diğer iller İstanbul, İzmir, Yalova ve Eskişehir oldu.

Adıyaman, Ağrı, Amasya, Bingöl, Burdur, Çorum, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kırşehir, Muş, Niğde, Rize, Sinop, Sivas, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır ve Kilis ise AVM bulunmayan iller olarak kayıtlara geçti.

AVM'si bulunan ancak bu alanın düşük olduğu iller sırasıyla 10,8 metrekareyle Ordu, 20,1 metrekareyle Kırklareli, 27,2 metrekareyle Kastamonu, 32,1 metrekareyle Giresun ve 32,4 metrekareyle Artvin oldu.

İnternet abonesinin en çok olduğu iller sıralamasında da yüz kişide 17,7 ile Ankara ilk sırayı alırken, başkenti 17,6 ile İstanbul, 16,5 ile İzmir, 16 ile Yalova ve 15,5 ile Eskişehir takip etti. Yüz kişide 2,2 ile Muş ve Ağrı, 2,6 ile Şanlıurfa ve Van, 2,7 ile Şırnak internet abone oranının en düşük gerçekleştiği iller olarak sıralandı.

Sosyal ilişkilerden memnuniyet oranı Türkiye genelinde yüzde 80'in üzerinde gerçekleşti. Bu oranın en yüksek gerçekleştiği iller yüzde 96,2 ile Sinop, yüzde 95,2 ile Uşak, yüzde 94,2 ile Artvin, yüzde 94 ile Afyonkarahisar ve yüzde 93,8 ile Isparta oldu.

Sosyal hayatından memnuniyete bakıldığındaysa bu oranın en yüksek olduğu şehirler ve oranları, yüzde 80,9 ile Kütahya, yüzde 77,1 ile Isparta, yüzde 76 ile Uşak, yüzde 75 ile Balıkesir ve yüzde 71,2 ile Sinop oldu. Siirt, Muş, Şanlıurfa, Batman, Mardin ve Osmaniye ise sosyal hayattan memnuniyetin az olduğu şehirler olarak sıralandı.