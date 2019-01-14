Türkiye'de kayıtlı İHA sayısı 27 bine yükseldi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) kayıtlarına göre, İnsansız Hava Aracı (İHA) sayısı bir yıl içinde 7 bin artarak 27 bine yükseldi. İHA pilot sayısı da 13 bin artarak 35 bine çıktı.

SHGM verilerine göre 2016 yılında 11 bin 839 olan İHA pilotu sayısı 2017 yılsonunda 22 bin 195’e, 2018 yılsonu itibariyle de 35 bin 660’a yükseldi. 2016 yılında 8 bin 349 olan İHA sayısı ise 2017 yılsonunda 20 bin 813’e, 2018 sonunda ise 27 bin 560’a ulaştı.

Airporthaber'de yer alan habere göre, SHGM tarafından İHA eğitimleri vermek üzere yetki alan eğitim kuruluşlarının sayısı 2018 yılında 29'a çıktı. İHA eğitimlerini veren kuruluşlar Ankara, İstanbul, Eskişehir, Nevşehir, Samsun, Kayseri, Konya, Burdur, Elazığ, Kocaeli, Tokat ve Antalya’da bulunuyor.

Askerlik, güvenlik, istihbarat, gümrük ve orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullanılan TSK, Emniyet Müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü, İstihbarat Birimleri, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü gibi kurumların sahip olduğu devlet insansız hava araçları hariç azami kalkış ağırlığı 500 gr. ve üzeri tüm insansız hava aracı sahiplerinin İHA’larını kayıt ettirmeleri gerekiyor. Ayrıca 500 gr ve üzeri İHA uçurmak isteyen pilotların da SHGM sistemine kayıt olmaları ve İHA uçuşları öncesinde uçuş izni almaları gerekiyor. Geçtiğimiz yıl izinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapan şahıslara ve İHA pilotlarına 6 bin 868 TL, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarına 11 bin 447 TL olarak kesilen cezalarının, 2019 yılı idari para cezaları kapsamında yapılacak yeniden değerlenme ile artması bekleniyor.



