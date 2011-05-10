Türkiye'de kadınlar istatistiklerin gerisinde kaldı





Yıldız Yazıcıoğlu / Washington

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Anneler Günü'nde tüm dünyada kadınlara günübirlik sempati mesajları verilirken, ABD-Utah'daki Brigham Young Üniversitesi'nin Kadın İstatikleri Projesi dünyanın kadınlık sorunları haritalarını hazırladı. Dünya haritası üzerinde kadınlar açısından sorunlu ülkeleri 'koyu yeşil' renkle gösteren projede, Türkiye'nin açık yeşile kavuştuğu tek konu "kamuya karışabilme özgürlüğü" oldu.







Dünyadaki kadınlara ve sorunlarına ilişkin veri tabanı oluşturmayı amaçlayan Kadın İstatikleri Projesi, Anneler Günü'ndeki mesajında, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede "kutlama" ortamı bulunmadığına dikkat çekti.





Sözkonusu haritalara göre, "Arap Baharı" olarak adlandırılan halk ayaklanmalarına sahne olan Mısır, Libya, Tunus ile Orta Doğu ülkeleri, kadınlar açısından "fiziki güvenlik" başlığında "koyu yeşil" ile gösterildi. Bu ülkelerdeki kadınlar fiziki güvenlikten mahrum olarak gösterilirken, Türkiye ise "yeşil" renk ile "Az derecede fiziki güvenliğe sahip" konumda yer aldı.



Türkiye "erkek çocuk" beğeniyor







Dünyada "erkek çocuk arzu etme nedeniyle çocuklukta dışlanma" sorununu ortaya koyan haritada, yine "yeşil" renk olan Türkiye'de tümüyle olmasa da belli oranda erkek çocuğa değer verildiği vurgulandı. "Kadın ticareti" haritasında, Türkiye "açık yeşil" renge kavuşurken, "yasadışı olmasına rağmen uygulamada az oranda da olsa kadın ticareti yaşandığı" ifade edildi. Poliganami, bir erkeğin birden fazla kadınla evlilik hayatı yürütmesi sorunu açısından da Türkiye'deki durum, "yasal değil ancak yasak uygulanmıyor" kategorisinde yer aldı.





Aile yasası tümüyle kadın aleyhine



Türkiye, aile yasasında kadınlara haksızlık yapılması ve aile düzenlemeleri konusunda kadın aleyhine yasal düzenlemeler bulunmasına ilişkin haritada ise "koyu yeşil" renk aldı. Türkiye, bu haritada Suudi Arabistan ile aynı kategoriyi paylaştı.









Doğum sırasında anne ölüm oranı ve eğitimde yasal ayrımcılık meselelerinde, Türkiye ise haritada bu alanlarda daha az sorunlu ülke statüsünde gösterildi.



Parlamentoda temsil ve ülke yönetiminde söz hakkı konusunda ise, Türkiye, yüzde 10'dan az olan

kadın temsili oranı ile dünyadaki en kötü durumdaki ülkeler kategorisine yerleştirildi.





Kadınlara yönelik kıyafet uygulamaları bakımından ise, Türkiye, "türban" meselesi çerçevesinde, "çizgili açık yeşil" ile "kamusal alanda kullanılmaması baskısı olduğu" gösterildi.



