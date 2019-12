Türkiye'de kaç kişi oruç tutuyor?

T24

Oruç nedir? Oruç nedir?

Oruç tutanlar ne kadar? Oruç tutanlar ne kadar?

Yurttaşlar kendilerini nasıl tanımlıyor?

Erdem'in Radikal gazetesinde "Ramazan ayına ait ilk bilgiler" başlığı ile yayımlanan bugünkü (1 Ağustos 2011) yazısı şöyle:Yetişkin yurttaşlarımızın yüzde 60 çevresinde olanı her ramazan oruç tuttuğunu söylemektedir. Oruç tutmayan yurttaşımız 4 milyonun biraz üstündedir.İslam âlemi ramazanın ilk gününü yaşıyor. Türkiye’de yaşayanlarının çoğunun çok iyi bildiği bazı bilgileri tekrarlamayı yararlı görüyorum. Bildiğiniz gibi, bildiğim dört-beş sureden biri olan Fatiha suresi, her namazda, en az üç kez tekrarlanır:Oruç, ramazan ayının her gününde, tan yeri ağarmaya başladığı zamandan güneş batıncaya kadar yememek içmemek, diğer günlerde sağlığa ve isteğe bağlı diğer eylemlerden kaçınmak demektir.Bazı ramazan ayları 30 yerine 29 gündür. Bu yıl da 29 gün oruç tutulacaktır. Günlük oruç süresi mevsime ve o yerin güneşe karşı durumuna göre değişir. Hicri takvim yılı, miladi yıldan 10 gün kadar kısadır. Kesirler birleştirilerek, kısalık 9 ile 11 tam gün arasında belirlenip hicri aylar, bu ayların içindeki namaz vakitleri de yerden yere, mevsimden mevsime değişir.Bu yıl Türkiye’de, en uzun oruç süresi 1 Ağustos günü Sinop’ta 16 saat 22 dakika, en kısa arife günü Hatay’da 14 saat 46 dakika sürecektir. Ramazan boyunca günler 1 saat 20 dakika ile 1 saat 5 dakika kadar kısalacaktır.Ramazanın ilk günü oruç süresi, kuzey ülkelerinde, örneğin Norveç’in Oslo kentinde 18 saat 25 dakika, güneyde Avustralya da 12 saat 5 dakikadır.Bin dört yüz otuz yıldır yaşanmakta olan bu zamanları Türkiye gibi bir ülkede benim gibi konuyla fazla ilgisi olmayanlar için yazdım, umarım fazla görmemişsinizdir.Ülkemizdeki yetişkinlerle yapılan bazı araştırmaların oruçla ilgili verilerini sizlerle paylaşmak istiyorum.Değerler yıldan yıla belirgin ölçüde değişmeyeceğinden, vereceğim 2008 sonuçlarının bugünkü verilere çok yakın olduğunu söyleyebiliriz.Görüşülen deneklere, “Namaz kılar mısınız?”, “Oruç tutar mısınız?” ve ”Cuma namazı kılar mısınız?” soruları ayrı ayrı sorulmuş ve alınan sonuçlar aşağıdaki tabloda toplanmıştır:Bu üç ibadet biçiminden en çok uyulanı oruçtur. Yetişkin yurttaşlarımızın yüzde 60 çevresinde olanı her ramazanda oruç tuttuğunu söylemektedir. Hiçbir zaman oruç tutmayan yurttaşımız, yüzde 8 ile, 4 milyonun biraz üstündedir. Bu yazı yayımlandığında, ülkemizde yaklaşık 37 milyonun üstünde kadın ve erkek oruç tutmaya niyetlenmiş olacaktır. 10 milyon çevresinde yurttaşımız da, değişik neden ve durumlar nedeniyle bir-iki gün ya da bu ramazan oruç tutmayacak olanlardır.Şimdi de yurttaşların kendilerini dindarlık açısından nasıl tanımladıklarıyla ilgili verilere bakalım: Son aylarda gerçekleşen araştırmalarda sorduğumuz sorulardan biri de “Dindarlık açısından kendinizi aşağıda okuyacaklarımdan hangisiyle tarif edersiniz?” idi.Bu sorunun on altı aylık sonuçları ortalaması aşağıdaki tabloda görülmektedir. 18 ve üstü yetişkinlerin yüzde 68’i kendini “dindar” veya “sofu” olarak tanımlamaktadır. Yani 34 milyon insanımız kendini iyi “Müslüman” saymaktadır. Benim gibi, “inançlı ama dinin gereklerini yerine getirmeyen veya getiremeyen” kişiler 16 milyon kadardır.