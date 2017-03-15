Türkiye'de işsizlik oranı 7 yılın zirvesinde

İşsizlik oranı Aralık döneminde de yüzde 12,7'ye yükselerek, Mart 2010'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ekonomistler işsizlikteki artışın ekonomik büyümedeki zayıf trendi yansıttığını, iyileşmenin ise büyümeye bağlı olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisi darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal neticesinde ve turizm gelirlerindeki düşüşle beraber yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,8 küçülmüş ve 27 çeyrektir devam eden büyüme trendi kesintiye uğramıştı. Yavaşlayan büyümeye bağlı olarak özellikle 2016'nın ikinci yarısında istihdam artışı düşüş gösterdi.

Londra merkezli Capital Economics'ten ekonomist William Jackson DW'ye "İşsizlikte devam eden artış geçen yıl yaşanan darbe girişiminin gecikmeli etkilerini yansıtıyor. Sanayi sektöründe istihdamın gerilemesi özellikle dikkat çekici, bu yakın dönemde yatırımlarda yaşanan zayıflığın etkisi olabilir. Ekonomideki toparlanmayla beraber işsizlik artık muhtemelen zirveye yaklaşıyor. Ancak gelecek çeyreklerde çok güçlü bir büyüme beklemiyorum, dolayısıyla işsizliğin azalması zaman alacak" dedi.

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü hal ile birlikte yaşanan siyasi belirsizlik neticesinde iç talebin yavaşlaması sonucu ekonomik aktivite zayıflamış, hükümet 2016 yıl sonu büyüme beklentisini yüzde 4,5’ten, yüzde 3,2’ye çekmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı Kasım, Aralık 2016 ve Ocak 2017 aylarını kapsayan Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,9 puanlık artışla yüzde 12,7'ye, tarım dışı işsizlik ise 2,2 puanlık artışla yüzde 14,9'a yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik de bir önceki döneme göre 0,2 puanlık artışla yüzde 12'ye yükseldi.

İş Yatırım ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu "Rakamlar geçen yılın son çeyreğinde iktisadi faaliyetteki canlanmanın cılız kaldığını doğruluyor," dedi.

İşsizlikte iyileşme büyümeye bağlı

Kömürcüoğlu Şubat ayında açıklanan istihdamı teşvik paketinin yılın ikinci çeyreği ile birlikte işsizlik oranını düşürücü etki yaratabilir dedi ve ekledi "Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi istihdam piyasasında kalıcı bir iyileşme için büyümede güçlü ve kalıcı bir iyileşme gerekiyor."

İşsizlik oranı Mart 2010'da yüzde 12,8, Kasım 2016 döneminde ise yüzde 12,1 olarak gerçekleşmişti.

İşsizlik oranındaki artışta aylık istihdam yaratımındaki düşüş de etkili oldu. Sanayi ve inşaat istihdamındaki gerileme, sanayide 51 bin, inşaatta ise 28 bin azalarak başı çekti. Toplamda 2015 yılında 800 bin istihdam artışı kaydeden Türkiye ekonomisi geçen sene 220 bin istihdam artışı yaratabildi.

QNB Finansbank ekonomisti Deniz Çiçek DW Türkçe'ye „Hükümetin geçen ay başlattığı istihdam seferberliğinin etkilerini Mart ayı verileri geldiğinde gözlemleyeceğiz. Uygulanan teşvikler işsizlikteki artışı yavaşlatabilir, ancak trendi tersine döndürecek kalıcı bir iyileşme için ekonomik aktivitenin hızlanması gerek" dedi.

Diğer taraftan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Anadolu Ajansı'nda yer alan değerlendirmesinde istihdam ve işsizliğin en önemli problemlerden biri olduğunu, ancak bu sorunu özel sektör eliyle çözeceklerini söyledi.

Zeybekci "Hükümet olarak şu anda topyekun seferberliğimiz Türkiye'de istihdamın, büyümenin artırılması, üretimin ve sanayi, reel sektör anlamında yatırımların artırılmasıyla ilgili de çok yoğun bir çalışmamız var" dedi.

Genç işsizlik oranı tavan yaptı

TÜİK verilerine göre göre genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,8 puanlık artış ile yüzde 24 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,9 puanlık artış ile yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.

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Seda Sezer Bilen