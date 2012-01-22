-Türkiye'de işler yolunda ÇANKIRI (A.A) - 22.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Dünyada yangın var, kriz var, Türkiye'de işler yolunda'' dedi. Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Çankırı Merkez İlçe Kongresi'ne, Bekir Bozdağ'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, Milletvekilleri İdris Şahin ve Hüseyin Filiz, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç ve çok sayıda partili katıldı. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin şu an bulunduğu noktaya kolay gelmediğini belirterek, ''Biz bu ülkenin önünü açmak, demokrasiyi geliştirmek isterken MHP'si BDP'si ve CHP'si meydanlarda 'darbelerden en çok biz zarar gördük, işkenceler gördük' diyorlar. 'Gelin hesap soracak yolu açalım' diyoruz, 'yok' diyorlar. 'Bu insanlar yargılanamaz' diyorlar. 'Kararı yargı versin' diyoruz. Esasında MHP, BDP ve CHP'nin yan yana nasıl geldiklerini Çankırılılar iyi değerlendirsinler. Statükonun başı derde girmesin diye canhıraş çalışıyorlar. Bunlar mahşerin üç atlısı gibi statükonun varlığından besleniyorlar'' diye konuştu. Türkiye ekonomisinin güçlendiğinin altını çizen Bozdağ, ''Dünyada yangın var, kriz var, Türkiye'de işler yolunda. Başbakanımız, 'kriz teğet geçecek' dedi, öyle oldu. Bu ülke krizden etkilenmedi'' dedi. Bozdağ, Türkiye'de ilk defa darbe yapmış kişilerin adaletin önüne çıkarıldığını belirterek, ''Milletimizle el ele vererek, Türkiye'nin hukuk sistemini geliştirdik. Bunun yolunu siz açtınız, beraber açtık. Ağustos ayında Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları istifa etti. Ne planlar yapıldı. Ancak demokrasisi güçlenen Türkiye'de bu olay kendi içerisinde çözüldü. Türkiye'nin alacağı çok yol, çok mesafe var. O yoldaki güç kaynağımız siz olacaksınız'' ifadesini kullandı. Muhalefetin Türkiye'nin geleceğine yönelik projelerinin olmadığını söyleyen Bozdağ, şunları kaydetti: ''Yaptıkları tek şey gazete haberlerini, köşe yazarlarını o hafta yorumlamak. Başkaca yaptıkları bir iş yok. Onların cuması salı oluyor, vaazı da orada yapıyorlar. CHP Genel Başkanı, başbakan adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 9 adet hakaretten fezleke bulunması Türkiye demokrasisine yakışmıyor. İftira ve hakaret acizlerin işidir. İşi olan çıkar projelerini anlatır. Türkiye'de çok ciddi bir muhalefet sorunu var. Biz muhalefetin güçlü olmasını istiyoruz. Çünkü muhalefeti güçlü bir Türkiye'nin daha da güçlü olacağına inanıyoruz.'' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem de dünyanın en güçlü sivil toplum kuruluşunun partileri olduğunu ifade ederek, ''Biz kandırmaya değil, hizmet etmeye geldik'' dedi. Kongrede, üç dönemdir başkanlık yapan Hüseyin Boz, tüzük gereği aday olamayınca, Musa Çağlar tek listeyle girdiği seçimde Merkez İlçe Başkanlığına seçildi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kongrenin ardından Çankırı Valisi Vahdettin Özcan'ı ziyaret ettikten sonra, ilden ayrıldı.