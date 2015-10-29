Türkiye'de internet 'kısmen özgür'!

Dünya Basın Özgürlüğü raporunda, Türkiye'yi 'kısmen özgür' düzeyinden 'özgür değil' düzeyine indiren Freedom House (Özgürlük Evi), yayınladığı 'Dünyada Internet Özgürlüğü 2015' raporunda, Türkiye'yi 'kısmen özgür' olarak niteledi. Türkiye, internet özgürlüğü konusunda Hindistan, Endonezya, Kenya, Fas gibi ülkelerin gerisinde kaldı.

DHA'nın haberine göre, ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından biri olan Freedom House tarafından yayınlanan raporda, 2014 yılında yürürlüğe sokulan 5651 sayılı yasa ile internete erişim engelleme kapsamının genişletildiği, yasal izin olmadan kullanıcı verilerine ulaşma yolu açıldığı belirtildi. Anayasa Mahkemesi'nin bu yasayı geri çevirmesine karşın, daha sonra mahkemedeki yapısal değişiklerle yasanın yeniden uygulamaya sokulduğu kaydedildi.

"Cumhurbaşkanı'na hakaret davalarına dikkat çekildi"

2015 yılında Youtube, Twitter, Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerine aralıklarla yasaklar konduğu belirtilen raporda, 'Onlarca Türk vatandaşı hakkında, sosyal medya üzerinden yetkilileri aşağıladıkları gerekçesiyle davalar açıldı. 2015'in ilk yarısında Twitter'a içeriğin kaldırılması için yollanan mahkeme kararlarının yüzde 92'si Türkiye kaynaklı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter mesajları ile kendisine hakaret ettiklerini öne sürdüğü 67 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu' görüşüne yer verildi.

Raporda, 'Üst düzey hükümet yetkililerinin yolsuzluk iddiaları ile ilgili telefon görüşmeleri ve görüntülerin sızması ardından, telekomünikasyon yetkilileri ve başka bir çok kıdemli resmi personel gözaltına alınıp tutuklandığı' belirtildi.

"Türkiye'de internet ortamına 'seçimler', 'protestolar' ve 'skandallar'ın damga vurdu"

Son bir yıl içinde Türkiye'de internet ortamına 'seçimler', 'protestolar' ve 'skandallar'ın damga vurduğu belirtilen raporda, sosyal medyanın siyasal-toplumsal öneminin büyümesine paralel olarak internete gelen kısıtlamaların da arttığı belirtildi.

Yetkililerin sosyal medyayı en büyük tehdit olarak gördükleri belirtilen raporda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'İnternete karşıtlığım her geçen gün giderek artıyor' sözlerine yer verildi.

Freedom House'nin, dünyada 65 ülke ile ilgili düzenlediği raporun haritasında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu interneti 'kısmen özgür' ülkeler sarı, 'özgür olmayan' ülkeler mor, 'özgür' ülkeler de yeşil, değerlendirilmeye alınmayan ülkeler ise gri renklerle gösterildi.