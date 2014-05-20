Türkiye'de internet indiriminin önü açılıyor

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı açıklamada, genişbant internet hizmetlerinin daha uygun fiyatlarla verilebilmesi amacıyla altyapı çalışmalarına hız verdiklerini ifade etti. Yapılan çalışmalar kapsamında Türkiye'de internet hizmetinin her geçen yıl önemli ölçüde hızlandığını, buna karşın ücretlerin ise düştüğünü belirten Elvan, "Vatandaşların internet hizmetini daha da uygun fiyatlara alması amacıyla internet servis sağlayıcılarının maliyetlerini düşürecek önlemleri almaya devam ediyoruz" dedi.

Elvan, bu kapsamda Türk Telekom tarafından toptan seviyede İnternet Servis Sağlayıcılara sunduğu "Metro Ethernet İnternet" hizmetinde de indirime gidileceğini bildirdi. Söz konusu indirim kampanyasına ilişkin kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından onaylandığını belirten Bakan Elvan, şunları kaydetti:

"Kampanya özellikle kurumsal kullanıcıların tercih ettiği 10 Gbit'e kadar simetrik hızlarda verilen Metro Ethernet İnternet hizmetini kapsıyor. Kurumsal kullanıcılar ve internet servis sağlayıcıları; 12 ay ile 36 ay abonelik taahhüdü karşılığında talep ettiği hıza göre indirim alacak. Metro Ethernet İnternet hizmetini alan kurumlara bağlantı ücretlerinde 3 bin ile 11 bin lira arasında değişen miktarlarda indirim yapılacak. Bu indirim kararı ile hem kurumsal aboneler hem de vatandaşlarımıza sağlanan internetinin maliyeti düşecek."

‘Ucuz internetin önü açılacak’

Bakan Elvan söz konusu Metro Ethernet hizmetinin özellikle vatandaşa internet hizmeti götüren servis sağlayıcılar tarafından "omurga internet" olarak kullanıldığına işaret ederek, "Bu indirim ile vatandaşımıza genişbant internet hizmeti sunan servis sağlayıcıların maliyetlerini düşürüyoruz. Böylece evlere kadar internet hizmeti götüren servis sağlayıcılarımız abonelerine daha ucuza internet sağlamalarının önünü açmış oluyoruz" diye konuştu.