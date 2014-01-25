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Bilim / Teknoloji

Türkiye'de internet fiyatları düşüyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Elvan, abonelere daha fazla seçenek sunulacağını ve daha uygun fiyatlarla internete erişim imkanı sağlanacağını açıkladı

25 Ocak 2014 14:13

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla Türk Telekom'un İnternet Servis Sağlayıcılarına (İSS) toptan seviyede sunduğu DSL tarife yapısının bu yıl haziran ayından itibaren geçerli olacak şekilde değiştirileceğini belirterek, "Düzenlemeyle İSS'lerin tarife belirleme serbestileri daha da artacağı için abonelerin ihtiyaçlarıyla uyumlu tarife paketleri oluşturulabilecek ve İSS'ler arasındaki rekabet de artacak. İnternet aboneleri için daha makul ücretler karşılığında daha fazla seçenek sunulmasını amaçlıyoruz" dedi.

Elvan, yaptığı açıklamada, BTK kararı doğrultusunda yeni uygulamanın devreye gireceğini, böylece internet kullanıcılarının daha çok seçenekli tarifelerle, daha ucuz internet kullanma imkanı elde edeceklerini söyledi.

Kararla DSL internet tarife yapısının değiştirileceğini, abonelere daha fazla seçenek sunulacağını ve daha uygun fiyatlarla internete erişim imkanı sağlanacağını vurgulayan Elvan, kararla Türk Telekom'un İSS'lere toptan seviyede sunduğu DSL tarife yapısının bu yıl haziran ayından itibaren geçerli olacak şekilde değiştirileceğini söyledi.

BTK kararı uyarınca İSS'lerin tarife belirleme serbestliği artacağı için abonelerin talep ve ihtiyaçlarına uygun tarife seçeneklerinin çoğalması ve bunun internet abonelik ücretlerine de olumlu bir şekilde yansımasının beklendiğine işaret eden Elvan, şu anda uygulanan tarife yapısında, İSS'ler tarafından abonelere sunulan tarife paketlerine ilişkin hız ve kota gibi şartların Türk Telekom tarafından belirlendiğini, İSS'lerin Türk Telekom'dan aldıkları DSL paketlerinin şartlarında herhangi bir farklılaştırma yapamadan abonelerine hizmet verdiklerini anlattı.

Bakan Elvan, yeni uygulamanın internetin yaygınlaşması açısından da önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti: "Maliyet esaslı onaylanan toptan tarife yapısına geçişten sonra İSS'ler, Türk Telekom'dan uygulama şartları belirlenmiş paketler yerine, toptan internet kapasitesi satın alacak ve almış oldukları kapasiteyi kendi belirleyecekleri şartlar çerçevesinde abonelerine satabilecek. Düzenlemeyle İSS'lerin tarife belirleme serbestileri daha da artacağı için abonelerin ihtiyaçlarıyla uyumlu tarife paketleri oluşturulabilecek ve İSS'ler arasındaki rekabet de artacak. Bu uygulamayla internet aboneleri için daha makul ücretler karşılığında daha fazla seçenek sunulmasını amaçlıyoruz."

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