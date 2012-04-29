Türkiye'de internet 2 saat koptu, Twitter coştu

Bilgisayar korsanlarının siber saldırısından bakanlıklar, Meclis ve Emniyet’in kurtulmayı başardığı saatlerde Türkiye’nin interneti birçok bölgede 2 saatliğine çöktü. Sanal alemde eylem destek buldu.

Milliyet'in haberine göre, uluslararası bilgisayar korsan topluluğu Anonymous ile RedHack’in önceki gün saat 21.00 itibariyle başta Adalet, İçişleri, Dışişleri bakanlıklarıyla TBMM ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitelerine ‘erişimi kesmek’ amacıyla düzenlediği siber saldırı alınan önlemlerle amacına ulaşamadı ancak saldırıların olduğu süreçte Türkiye’nin pek çok bölgesinde internet çöktü.

22.00 sularında birçok ilde internet bağlantısının gitmesiyle TTNET ve Türk Telekom’un çağrı merkezleri yönelik aramalarda ciddi artış yaşandı, cep telefonlarından internete bağlanan kullanıcılar tepkilerini Twitter yoluyla duyurmaya çalıştı. Yaklaşık 1.5-2 saat süresince pekçok abone interet erişimine ulaşamadı.

Bu arada hacker grubu ‘RedHack’, yine Twitter yoluyla saldırıyı kendilerin yaptığını açıkladı. Hatta grup karşı tarafın internet sistemini kapatarak saldırıyı önleme yoluna gittiğini bildirdi. Saldırıya DGVirus, AnarcyCrew adlı grupların da katıldığı ifade edildi. Hacker grupları ‘özgürlükler’ adına Türkiye’ye yönelik olarak 27 Nisan ile 1 Mayıs arasında saldırı düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Türk telekom ise dün yaptığı açıklamada arızanın bazı bölgelerde yaşandığını ve fiber altyapı sistemlerinden kaynaklandığını bildirdi. Şirket yapılan bir yeni sistem kurulumu yüzünden bu kesintinin yaşandığını ifade etti.

TİB Teknik İşletme Daire Başkanı Dr. Barış Yaslan, kesintinin siber saldırıyla bir ilişkisi bulunmadığını belirterek, sorunun servis sağlayıcının teknik altyapısından kaynaklandığını söyledi.

Hangi yöntem kullanıldı?

Hacker grupları tarafından yapılan saldırıda DDOS yöntemine başvuruldu. Böylece binlerce farklı bilgisayar kullanılarak tek bir noktaya saldırı yapıldı. Türkiye ve yurtdışından saldırı için hazırlanan bilgisayarlar aynı anda, otomatik olarak bakanlıklar ve Emniyet’e saldırırken, amacı trafiği normalin çok çok üzerine çıkarmak ve bant genişliğini kullanılamaz hale getirmekti.

Saldırı nasıl önleniyor?

Türkiye, önceki akşamki saldırıya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı bünyesindeki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndaki (TİB) sanal güvenlik birimleriyle karşı koydu. Buradaki ekip, kamu kurumlarıyla organize hareket ederek savunma görevini üstlendi. Bir süre önce TİB bünyesinde siber tehditlere karşı kurulan Teknik İşletme Daire Başkanlığı da siber savunmada aktif rol üstlendi.

Sanal alemde saldırı anı!

Twitter’daki binlerce yorumun çoğunluğunun hacker grubuna destek verdiği görüldü. İşte dünkü yorumlardan birkaçı...

Ahmet Sait Şakrak: Sevgili gibisin. Bir varsın bir yoksun.

Göker Toraman: Soran olursa RedHack yaptı dersiniz:)

zey: aaa düzeldi twitter’ım.. redhack mi el attı nedir?

FIRAT Küçük: Durmak yok, Hack’lemeye devam:)

Bülent Acartürk: #RedHack size helal olsun bunun devamının gelmesi önemli...

Dicle Ozturk: Yaşasın RedHack!

Murat Can MEMİŞ: Redhack bir kaç saat internetsiz bıraksa da iyi yaptı.

kemal ılıkkan: Helal olsun RedHack, tüylerimiz tiken tiken oldu:)