T24 - Alman Der Spiegel dergisi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyaretini “Türkiye'de imtiyazlı provokasyon" başlığıyla duyurdu.



Merkel'in Ankara'da Başbakan Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme için “uyumlu" sözünden başka her sıfatın kullanılabileceğini savunan dergi, “Merkel gülümseyerek sorunları bir kenara itmeye çalışmış olabilir, ancak Almanya ile AB adayı Türkiye arasındaki görüş ayrılığı büyüyor. Bütün yorumcular Almanya'nın Ankara'ya samimi bir cevap vermesi gerektiğini söylüyor: Evet ya da hayır" diye yazdı.



Der Spiegel'in online sitesinde yer alan yazıda, Merkel'in “imtiyazlı ortaklığın Türklerde iyi bir çağrışım yapmadığını gördüm" şeklindeki sözlerine yer verilerek, “İmtiyazlı ortaklık Merkel'in muhafazakar partisi için iyi bir tercih olabilir, ancak Türkiye halkı kesinlikle bundan hoşlanmıyor" denildi.



Merkel'in, Başbakan Erdoğan'ın yanında AB müzakerelerinin “açık uçlu bir süreç" olduğunu söylediğini hatırlatan dergi, “Bunu söylerken Merkel'in yüzünde yine gülümseme vardı. Bazıları bunu uzlaşma olarak yorumlayabilir. Ama yorumların çoğu bu konuda daha olumsuz" diye yazdı.



Der Spiegel, Merkel'in, AB ile müzakerelerin devam edebilmesi için Türkiye'nin limanlarını Rum gemilerine açması gerektiğini söylediğini belirterek, “Ancak Merkel diğer engellerden söz bile etmedi. Çünkü 35 müzakere başlığından 7'sinin açılmasını bizzat kendi partisi engelliyor" dedi.



Merkel'in Ankara ziyareti sırasında imtiyazlı ortaklık görüşünden geri adım atmak bir yana, Türkiye'nin AB üyeliği için başvurduğu 1960'lardan bu yana şartların tamamen değiştiğini belirterek Türkleri kızdıracak sözler sarfettiğini kaydeden dergi şöyle devam etti:



“Burada mesaj açık: O sözler uzun zaman önce verilmişti, artık tutulmak zorunda değil"







