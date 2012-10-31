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Yaşam

Türkiye'de ilk defa tıp mühendisi yetişecek

Karabük Üniversitesi'nin öncülüğünde, Türkiye'de ilk defa Tıp Mühendisliği bölümü açılıyor

31 Ekim 2012 00:43

Karabük Üniversitesi'nin, Tıp Fakültesi bünyesinde Tıp Mühendisliği Bölümü açılmasına ilişkin YÖK'e yaptığı başvuru kabul edildi. 2013- 2014 öğretim yılında öğrenci kabul edilecek bölümde, tıp malzemelerinin üretimi konusunda eğitim verilecek.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Tıp Fakültesi bünyesinde Tıp Mühendisliği Bölümü açmak için YÖK'e yaptıkları başvurunun kabul edildiğini bildirdi.

Uysal, yaptığı açıklamada, üniversitelerinde yetiştirecekleri tıp mühendislerinin tıpla alakalı cihazların üretimi ve işletmesi konusunda eğitileceklerini ve bu alanda özel ve kamuda hizmet vereceklerini söyledi.

Bölüme 2013-2014 eğitim öğretim yılında öğrenci kabul edeceklerini vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:
''KBÜ ilklerin üniversitesi. Daha önce de ülkemizde hiç olmayan Raylı Sistemler Mühendisliğini açmıştık. Şimdi yine bir ilki gerçekleştireceğiz. Türkiye'de daha önce olmayan tıp mühendislerini yetiştireceğiz. YÖK'e başvurduk ve onay aldık. Bu bölümde tıp malzemelerinin üretimi konusunda eğitim verilecek. Bir yıl İngilizce hazırlık olmak üzere dört yıl akademik eğitim aldıktan sonra mezun olacaklar''

Araştırmalarına göre bu alanda bir eksiklik tespit ettiklerine dikkati çeken Uysal, ''Bu bölüme yoğun talep olacağını ve mezun olanların iş garantisine sahip olacaklarını biliyorum. Bölüm ülkemize hayırlı olsun'' diye konuştu.

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