Türkiye'de ilk cinsel deneyim 15 yaşında

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna, 'Dünya'da ve Türkiye'de Ergen Sağlına' ilişkin saptanan verileri içeren bir rapor sundu.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), genç nüfusu yaş gruplarına göre, sıfır ile 18 yaş arasını 'çocuk', 10-19 arasını Adolesan (Ergenlik), 15-24 arasını 'gençlik', 10-24 yaş arasını da 'genç insanlar' dönemi olarak sınıflandırdı. Örgüt, dünya nüfusunun bu dönemine ait 7 öncelik belirledi ve bunlardan sağlık problemlerini birinci sıraya yerleştirdi. Gençlerin sağlık problemleri başlığı altında toplanan sorunlarının alt başlıklarını, cinsellik, genel aktivite, gebelik riski, isteyerek düşükler, toplumda cinsiyet ayrımcılığı, cinsel şiddet, sigara, alkol ve madde kullanımı oluşturdu.



Dünya nüfusunun yüzde 20'sini oluşturan gençlerin karşılaştıkları riskler ve yeni durumlarda; ilk cinsel ilişki yaşının düşmekte olduğu, bu grup arasında kontraseptif (Doğum kontrol araçları) kullanımının oldukça düşük olduğu ve genellikle geleneksel yöntemlere başvurdukları belirlendi. Dünyadaki gebeliklerin yüzde 10'dan fazlasının ergenlik dönemine ait olduğu saptanırken, her yıl meydana gelen sağlıksız düşüklerin yüzde 25'e tekabül eden 4 milyonunun ergenlik döneminde yaşandığı bildirildi.



Her 20 gençten birinde HIV/AIDS dışında bir CYBE (Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar) görüldüğü ifade edilen raporda, yeni HIV/AIDS vakalarının yarısının 10-24 yaş grubu arasında olduğu kaydedildi. DSÖ verileri, her yıl 14 milyon ergen gebe doğumunun gerçekleştiğini, bu rakamın 12,8 milyonunun gelişmekte olan ülkelere ait olduğunu ortaya koydu.





Askere cinsel eğitime devam



Rapora göre, Türkiye nüfusunun yüzde 19,5'ni ergen ve gençler oluşturuyor.Türkiye'de 15-24 yaş arasında cinsel ilişki deneyimi kadınlarda yüzde 34,5, erkeklerde yüzde 51,1. Yani Türkiye nüfusunun yüzde 19,5'ni oluşturan kesimin yüzde 42,8'i ilk cinsel deneyimini 15-24 yaş arasında yaşıyor.Türkiye'de 25-49 yaş arasında ilk evlilik yaşı yüzde 20,8. 15-19 yaş arasında evlenenlerin sayısında azalma yaşanıyor, 1998 yılında yüzde 15,2 olan evli olanların oranı 2003' de yüzde 11,9'a, 2008 yılında da yüzde 9,6'ya düştü. Genç nüfus içinde 20-24 yaş döneminde yapılan evliliklerde de düşüş yaşanırken, 2003 yılında bu yaş grubunda evlenenlerin oranı yüzde 49,7, 2008'de bu oran yüzde 45,5'e geriledi.



Genç nüfusun en alt dilimini oluşturan 15-19 yaş arasındaki kadınların yüzde 2,9'u, 20-24 yaş arasındakilerin de yüzde 3,6'sı en az bir düşük yapmış olarak gözüküyor.Sağlık Bakanlığı, Ergen Sağlık Programı çerçevesinde, ergen gebelikleri 2013 yılına kadar azaltılmayı, 2003 yılı için yüzde 7,5 olan ergenler arasında çocuk doğurmaya başlayanların oranı 2013 yılında yüzde 3,8'e düşürmeyi hedefliyor.Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürü Mehmet Rifat Köse, komisyona verdiği bilgide ayrıca, Ergen Sağlığı Programı çerçevesinde, TSK ile ortak çalışmalarında 500 merkezde askeri sağlık personeli yardımıyla cinsellik ve üreme sağlığı konusunda eğitim verildiğini anlattı. 3 yıldır devam eden programların genişletilerek sürdürüleceğini vurgulayan Köse, okullar içinde öğretmenlere cinsel eğitim el kitapları hazırladıklarını kaydetti.





İspanya maço bir toplum



Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Güldal Akşit de İrlanda ve İspanya'ya yaptıkları çalışma ziyareti hakkında bilgi verdi.Akşit, İrlanda'nın, Türkiye'ye benzemeyen bir yapısı olduğunu, ancak İspanya ile pek çok ortak nokta yakalandığını belirterek, Endülüs Özerk Bölgesinde edindikleri izlenimlerden yararlanacaklarını söyledi.Güldal Akşit, İspanya'nın da maço bir toplum olduğunu buna rağmen, kadınlar ve eşitlik adına çok önemli ve güzel düzenlemeler gerçekleştirdiklerine tanık olduklarını ve bazı uygulamaların Türkiye'de yapılabilirliği üzerinde çalışacaklarını ifade etti.





Töre ve namus cinayetinde artış var



Komisyon üyesi CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, Türkiye'de namus ve töre cinayetlerinin 2002'de 66 iken içinde, o tarihten bu yana sayının 4 bin 163 kişiye ulaştığını söyledi. Arıtman, AK Parti döneminde namus ve töre cinayetine kurban giden kadın sayısındaki artışın oldukça dikkat çekici bir boyuta ulaştığını kaydetti.AK Parti Aksaray Milletvekili İlknur İncesöz ise Arıtman'ın iddialarının doğru olmadığını, Hükümetin, kadınlar adına önemli kararlar aldığını, bu konularda siyasi görüşlerin bir yana bırakılması gerektiğini söyledi.MHP İzmir Milletvekili Şenol Bal, kadın sorunlarının çözümü konusunda yeterli kaynak ayrılmadığını, bunun için ulusal bir fon oluşturulmasından yana olduğunu bildirdi.