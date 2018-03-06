Türkiye'de iki ayda uyuşturucudan 3 bin 823 kişi tutuklandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE\'de polis ve jandarma tarafından yılın ilk iki ayında 24 bin uyuşturucu olayına müdahale edilirken, gözaltına alınan 33 bin 533 şüpheliden 3 bin 823\'ü tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı narkotik birimlerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki operasyonları aralıksız olarak devam ediyor. 2018\'in Ocak ve Şubat aylarında emniyet ve jandarma birimlerince düzenlenen 24 bin operasyonda gözaltına alınan 33 bin 533 şüpheliden 3 bin 823\'ü tutuklandı. Geçen yılın aynı döneminde ise 16 bin 551 operasyonda 23 bin 979 şüpheliden 1630\'u tutuklamıştı. Buna göre, operasyon sayısında 7 bin 452, gözaltı sayısında 9 bin 554 ve tutuklu sayısında 2 bin 193 artış olduğu kaydedildi. Bu yılın ilk iki ayında operasyon sayısında ise geçen yıla oranla yüzde 45\'lik bir artış yaşandığı görüldü.

16 TON 802 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik birimlerince bu yılın Ocak ve Şubat aylarında yapılan aramalarda, 16 ton 802 kilo 456 gram esrar, 3 ton 722 kilo 770 gram eroin, 202 kilo 270 gram bonzai, 110 kilo 922 gram metamfetamin, 72 kilo 257 gram kokain, 1 milyon 547 bin 886 captagon hap, 519 bin 983 ecstasy hap, 14 bin 989 kök hint keneviri ele geçirildi. Geçen yılın Ocak ve Şubat aylarındaki operasyonlarda ise 25 ton 583 kilo 478 gram esrar, 975 kilo 733 gram eroin, 68 kilo 199 gram metamfetamin, 61 kilo 887 gram bonzai, 40 kilo 791 gram kokain, 660 bin 96 captagon hap, 187 bin 407 ecstasy hap, 7 bin 300 kök hint keneviri ele geçirilmişti.