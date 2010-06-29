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Ekonomi

Türkiye'de 'içmek' AB'den ucuz

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda en pahalı ülke Norveç, en ucuz ülke ise Makedonya olarak belirlendi.

29 Haziran 2010 03:00

T24 - Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda en pahalı ülke Norveç, en ucuz ülke ise Makedonya olarak belirlendi. Türkiye'de gıda ve alkolsüz içecek fiyatları, AB ortalamasına kıyasla yüzde 23 daha ucuz.

Buna göre, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda en pahalı ülke Norveç. Gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının AB ortalamasının yüzde 54 üzerinde olduğu Norveç'i yüzde 41 ile İsviçre ve yüzde 39 ile Danimarka izliyor.

Türkiye'de ise gıda ve alkolsüz içecekler AB ortalamasına kıyasla yüzde 23 daha ucuz. Türkiye'yi yine AB'ye göre yüzde 23 daha ucuz olan Bosna-Hersek ve yüzde 25 daha ucuz olan Çek Cumhuriyeti takip ediyor.

Fiyatların AB ortalamasının yüzde 48 altında olduğu hesaplanan Makedonya ise gıda ve alkolsüz içecekler grubunda en ucuz ülke konumunda bulunuyor.

2009 yılı itibariyle gıda ve alkolsüz içecekler grubu fiyat düzeyi endeksleri (AB27=100) şöyle:

         ÜLKELER           FİYAT 
         
         NORVEÇ               154
         İSVİÇRE              141
         DANİMARKA            139
         İRLANDA              129
         FİNLANDİYA           120
         LÜKSEMBURG           117
         AVUSTURYA            116
         BELÇİKA              115
         ALMANYA              111
         FRANSA               110
         İTALYA               108
         GÜNEY KIBRIS         108
         İSVEÇ                104
         İZLANDA              104
         YUNANİSTAN           101
         AB27                 100
         HOLLANDA              98
         İNGİLTERE             97
         İSPANYA               97
         SLOVENYA              96
         HIRVATİSTAN           94
         MALTA                 93
         PORTEKİZ              92
         LETONYA               85
         SLOVAKYA              81
         ESTONYA               80
         MACARİSTAN            79
         KARADAĞ               79
         TÜRKİYE               77
         BOSNA-HERSEK          77
         ÇEK CUMHURİYETİ       75
         LİTVANYA              74
         ARNAVUTLUK            72
         SIRBİSTAN             70
         BULGARİSTAN           68
         ROMANYA               66
         POLONYA               64
         MAKEDONYA             52

Satınalma Gücü Paritesi; farklı ulusal para birimiyle ifade edilen ekonomik göstergeleri, ortak bir para birimine dönüştüren ve farklı para birimlerinin satın alma gücünü eşitleyen bir dönüşüm oranı.


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