Türkiye'de 'içmek' AB'den ucuz

T24 - Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda en pahalı ülke Norveç, en ucuz ülke ise Makedonya olarak belirlendi. Türkiye'de gıda ve alkolsüz içecek fiyatları, AB ortalamasına kıyasla yüzde 23 daha ucuz.



Buna göre, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda en pahalı ülke Norveç. Gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının AB ortalamasının yüzde 54 üzerinde olduğu Norveç'i yüzde 41 ile İsviçre ve yüzde 39 ile Danimarka izliyor.



Türkiye'de ise gıda ve alkolsüz içecekler AB ortalamasına kıyasla yüzde 23 daha ucuz. Türkiye'yi yine AB'ye göre yüzde 23 daha ucuz olan Bosna-Hersek ve yüzde 25 daha ucuz olan Çek Cumhuriyeti takip ediyor.



Fiyatların AB ortalamasının yüzde 48 altında olduğu hesaplanan Makedonya ise gıda ve alkolsüz içecekler grubunda en ucuz ülke konumunda bulunuyor.



2009 yılı itibariyle gıda ve alkolsüz içecekler grubu fiyat düzeyi endeksleri (AB27=100) şöyle:



ÜLKELER FİYAT



NORVEÇ 154

İSVİÇRE 141

DANİMARKA 139

İRLANDA 129

FİNLANDİYA 120

LÜKSEMBURG 117

AVUSTURYA 116

BELÇİKA 115

ALMANYA 111

FRANSA 110

İTALYA 108

GÜNEY KIBRIS 108

İSVEÇ 104

İZLANDA 104

YUNANİSTAN 101

AB27 100

HOLLANDA 98

İNGİLTERE 97

İSPANYA 97

SLOVENYA 96

HIRVATİSTAN 94

MALTA 93

PORTEKİZ 92

LETONYA 85

SLOVAKYA 81

ESTONYA 80

MACARİSTAN 79

KARADAĞ 79

TÜRKİYE 77

BOSNA-HERSEK 77

ÇEK CUMHURİYETİ 75

LİTVANYA 74

ARNAVUTLUK 72

SIRBİSTAN 70

BULGARİSTAN 68

ROMANYA 66

POLONYA 64

MAKEDONYA 52



Satınalma Gücü Paritesi; farklı ulusal para birimiyle ifade edilen ekonomik göstergeleri, ortak bir para birimine dönüştüren ve farklı para birimlerinin satın alma gücünü eşitleyen bir dönüşüm oranı.





