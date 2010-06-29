Türkiye'de 'içmek' AB'den ucuz

T24 - Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda en pahalı ülke Norveç, en ucuz ülke ise Makedonya olarak belirlendi. Türkiye'de gıda ve alkolsüz içecek fiyatları, AB ortalamasına kıyasla yüzde 23 daha ucuz.
Buna göre, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda en pahalı ülke Norveç. Gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının AB ortalamasının yüzde 54 üzerinde olduğu Norveç'i yüzde 41 ile İsviçre ve yüzde 39 ile Danimarka izliyor.
Türkiye'de ise gıda ve alkolsüz içecekler AB ortalamasına kıyasla yüzde 23 daha ucuz. Türkiye'yi yine AB'ye göre yüzde 23 daha ucuz olan Bosna-Hersek ve yüzde 25 daha ucuz olan Çek Cumhuriyeti takip ediyor.
Fiyatların AB ortalamasının yüzde 48 altında olduğu hesaplanan Makedonya ise gıda ve alkolsüz içecekler grubunda en ucuz ülke konumunda bulunuyor.
2009 yılı itibariyle gıda ve alkolsüz içecekler grubu fiyat düzeyi endeksleri (AB27=100) şöyle:
ÜLKELER FİYAT
NORVEÇ 154
İSVİÇRE 141
DANİMARKA 139
İRLANDA 129
FİNLANDİYA 120
LÜKSEMBURG 117
AVUSTURYA 116
BELÇİKA 115
ALMANYA 111
FRANSA 110
İTALYA 108
GÜNEY KIBRIS 108
İSVEÇ 104
İZLANDA 104
YUNANİSTAN 101
AB27 100
HOLLANDA 98
İNGİLTERE 97
İSPANYA 97
SLOVENYA 96
HIRVATİSTAN 94
MALTA 93
PORTEKİZ 92
LETONYA 85
SLOVAKYA 81
ESTONYA 80
MACARİSTAN 79
KARADAĞ 79
TÜRKİYE 77
BOSNA-HERSEK 77
ÇEK CUMHURİYETİ 75
LİTVANYA 74
ARNAVUTLUK 72
SIRBİSTAN 70
BULGARİSTAN 68
ROMANYA 66
POLONYA 64
MAKEDONYA 52
Satınalma Gücü Paritesi; farklı ulusal para birimiyle ifade edilen ekonomik göstergeleri, ortak bir para birimine dönüştüren ve farklı para birimlerinin satın alma gücünü eşitleyen bir dönüşüm oranı.