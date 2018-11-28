Türkiye'de HIV pozitif tanısı koyulan kişilerin sayısı 10 yılda 10 kat arttı

AIDS hakkında farkındalık oluşturmak, HIV ile mücadele eden insanların birbirlerine destek olması ve bu hastalıktan dolayı hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla her yıl 1 Aralık'ta dünya genelinde etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl 'Durumunuzu bilin' temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında kişinin durumunu bilmesinin önemi vurgulanacak. AIDS konusunda bugüne dek ciddi ilerlemeler kaydedildi ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün 10 ülkeden topladığı verilere göre HIV pozitif kişilerin yüzde 60’ından fazlası HIV ile yaşadığından habersiz.

2017 yılında 2 bin 757 kişiye HIV pozitif tanısının koyulduğu Türkiye'de de son 10 yılda HIV teşhisi koyulanların sayısı 10 kat arttı.

Türkiye'nin çevre ülkelerinde de HIV tanısı alanların sayısı artıyor. Bu durum Türkiye için de risk oluşturuyor.

Erken tanı her hastalığın tedavisi için çok önemli ancak HIV'de tedaviden daha çok bulaşmayı önlemenin ilk yolu tanı almış olmak.

Ancak Türkiye'de HIV pozitif taşıyanların yarısı geç dönemde, yüzde 30'u da çok ileri evrede tanı alıyor.

HIV virüsünün neden olduğu AIDS, bağışıklık yetmezliğine neden olan bir hastalık. Cinsel yolla, kan transferiyle, damar yolu enjeksiyonları ya da anneden bebeğe bulaşabiliyor.



Türkiye'de 1985'ten 2018 yılına kadar bildirilen HIV pozitif vaka sayısı 17 bin 884.

HIV Nedir?

HIV kelimesinin açılımı, ‘Human Immmunodeficiency Virus’ (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü). Bu ifade, bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açabilen bir virüs anlamına geliyor.

AIDS nedir?

AIDS ise, ‘Acquired Immune Deficiency Syndrome’ (Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu) kelimelerinin kısaltması.Yani HIV enfeksiyonunun bağışıklık sistemini yetersiz hale getirdiği ve hastalık belirtilerinin başladığı duruma verilen isim.

HIV, doğrudan bağışıklık sistemine zarar verir. AIDS ise HIV’in tedavi ile baskılanmadığı durumda bağışıklık sistemini zayıflatmasından sonra ortaya çıkıyor

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) 2015 yılı raporuna göre, dünyada 2015 yılı içinde yaklaşık 2,1 milyon kişi HIV ile enfekte oldu. 36,7 milyon HIV taşıyıcısı bulundu ve 1,1 milyon kişi AIDS’ten kaynaklı hastalıklar tablosu nedeniyle hayatını kaybetti. Tüm dünyada HIV ile yaşayan yetişkinlerde tedaviye erişim oranı yüzde 41, çocuklarda yüzde 32 hamilelerde yüzde 73. Dünya Sağlık Örgütü’nün 10 ülkeden topladığı verilere göre HIV pozitif kişilerin yüzde 60’dan fazlası HIV ile yaşadığından habersiz.