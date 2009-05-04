Türkiye'de herkes Ahmedinejad hayranı!

54’üncü Hükümet'in başbakanı ve Millî Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, “Türkiye’de herkes Ahmedinejad hayranıdır" dedi.



Erbakan'ın, 12 günlük İran gezisini yazı dizisi yapan Milli Gazete’de (3 Mayıs 2009), Necmettin Erbakan’ın ilginç bir iddiasına yer verildi. Mustafa Kurdaş imzalı dizide, Erbakan’ın, “Türkiye’de herkes Ahmedinejad hayranıdır” şeklindeki sözleri aktarıldı.



Erbakan’ın, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’la yaptığı görüşmenin anlatıldığı bölümler, Kurdaş’ın anlatımıyla şöyle:



'İltifat değil, gerçek'



Kameramanlar ve fotomuhabirler bu tarihi buluşmadan ancak beş dakikalık görüntü alabiliyor. Görüşme basına kapatılıyor, ama biz Erbakan ve Ahmedinejad'ın tarihi diyaloglarına nefesimizi tutmuş bir şekilde şehadet ediyoruz. İran Cumhurbaşkanı'nın "Zatialinizle görüşmekten kıvanç duyuyorum. Tahran'a hoşgeldiniz. Sayın Erbakan İran'da bilinen, tanınan ve çok sevilen bir devlet adamıdır. Herkes şahsınızın ne kadar kararlı ve dirayetli bir devlet adamı olduğunu görüyor ve biliyor. Türkiye Müslümanları ve İslam dünyası için yaptığınız çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz" sözleriyle başlıyor bu diyaloglar. Bu sözlere Erbakan'dan da anlamlı bir karşılık geliyor: "Türkiye'de herkes Ahmedinejad Bey'in hayranıdır. Bunu bir iltifat olsun diye söylemiyorum; bir gerçek olduğu için söylüyorum."



"Nihai bildiriyle bu işler olmaz"



Görüşmenin gündemine geçiliyor. Erbakan, Ortadoğu ve dünyadaki son gelişmelere ilişkin uzun bir analiz yapıyor. Irkçı emperyalizmin İslam dünyasına karşı 20. Haçlı Seferi'ni başlattığını anlatıyor. Irak ve Afganistan'ın bu amaçla işgal edildiğini, Filistin'de bu amaçla gözyaşı akıtıldığını ve Fas'tan Endonezya'ya kadar İslam ülkelerini içerisine alan Büyük Ortadoğu Projesi'nin bu amaçla gerçekleştirilmek istendiğini hatırlatıyor. İşgallerin Mısır, Suudi Arabistan, Suriye ile birlikte nihayetinde İran ve Türkiye için de planlandığını anlatıyor. Sözlerine devam ediyor Erbakan: "Peki bütün bunlar karşısında biz Müslümanlar ne yapıyoruz? İslam Konferansı'nı topluyoruz 'nihai bildiri' yayınlıyoruz. 'Amerika biran önce Irak'tan çıksın' diyoruz. Onlar da bu nihai bildiriler karşında televizyonlarının başında kahvelerini içerken bize gülüyor.



Nihai bildirilerle bu işler olmaz. Gerçek 'İslam Birliği'ni kurmak insanlığın tek kurtuluş reçetesidir. Ben 12 sene önce İran'a geldiğimizde Sayın Rafsancani ile birlikte D-8'leri kurduk. Şimdi de İran'a gelerek Yeni Bir Dünya'nın kurulması için ciddi bir çalışma dönemi başlattım. Ben böylece size karşı kardeşlik vazifemi yapıyorum. Sizin şuurlu desteğinizle 'Yeni Dünya' mutlaka kurulacaktır. Bu dünya bugünkü gibi bir zulüm dünyası olmayacak, adil bir düzene dayalı saadet dünyası olacaktır"



Ahmedinejad: Bu yolda birlikteyiz



Milli Görüş Lideri ve 54. Hükümet Başbakanı Necmettin Erbakan'a "Bu yolda birlikteyiz" mesajı veriyor İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ve Yeni Bir Dünya için yolun açık olduğunu şu cümlelerle dile getiriyor: "Sizinleyiz. Sizinle birlikteyiz ve ellerimiz ellerinizde. Yeni bir dünyanın kurulması için yapmamız gereken ne varsa her şeyi yapacağız. Çok ağır bir yük omuzluyoruz ama, Allah'ın yardımıyla zafer yakındır" D-8'in kurulması dünya siyasetinde çok önemli ve çok büyük bir olaydır. Siz D-8'leri kurdunuz, bizim de bu yolu takip etmemiz ve D-8'leri çok daha güçlendirmemiz lazım. Aslında bu çok kolay bir iş değil. Çünkü siz bu işi yaparken karşınızda dünya siyonizmini buluyorsunuz. Fakat bizler istersek bütün zorlukların üzerinden geliriz. Allah'ın izniyle yeni bir dünya için yol açıktır. Çünkü sizin gibi insanların çalışmalarıyla milletler uyanıyor. El ele vererek ifade ettiğiniz yeni dünyayı kurmak zorundayız"



"Fikirleriniz altından daha değerli"



Bir saat olarak planlanan görüşme uzadıkça uzuyor. Ahmedinejad'ı İsviçre'ye götürecek uçağın kalkışı gecikmeli gerçekleşeceği belli oldu artık. Görüşmenin sonuna yaklaşıyoruz. Erbakan, Ahmedinejad'a bir hediye takdim ediyor. Ahmedinejad'ın cevabı, "Bu hediyeye gerek yoktu. Zatıâliniz bizim için en güzel hediyedir" oluyor.



Erbakan, hediye ettiği vazonun altın işlemeli olduğunu hatırlatması üzerine de Ahmedinejad, "Siz bize altınsınız. Fikirleriniz altından daha değerli" karşılığını veriyor. Bu final diyaloglarından sonra Ahmedinejad ve Erbakan, 20 dakikayı bulan baş başa ikili görüşmeye geçiyor.



