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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'de gözaltına alınan Türk-Alman vatandaşı serbest

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de gözaltına alınan Türk ve Alman vatandaşı bir kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.

04 Ekim 2017 18:00

Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü hem Türk hem de Alman vatandaşı olan kişinin 26 Mayıs'tan bu yana gözaltında olduğunu açıkladı. Sözcü söz konusu kişinin siyasi suçlamalar nedeniyle gözaltına alındığını belirtti. Serbest bırakılan kişiye yurt dışına çıkış yasağı konulup konulmadığı hakkında bilgi verilmedi.

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de halihazırda 11 Alman vatandaşı tutuklu bulunuyor. Bu kişiler arasında Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel, çevirmen Meşale Tolu ve insan hakları savunucusu Peter Steudtner de bulunuyor.

Almanya Türkiye'deki Almanların serbest bırakılmasını talep ediyor. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarının serbest bırakılması ve konsolosluk hizmeti sunmak için elinden geleni yaptığını vurgulamıştı.

EPD/Reuters, HT/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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