Türkiye'de gençler uzun vadede yalnızlık ve mutsuzluk çekiyor

Ipsos Türkiye, Türkiye'yi Anlama Kılavuzu araştırması için 14-18 yaş aralığındaki gençlerle görüştü. Araştırmadan çıkan sonuçlara göre, gençler yüzeysel ilişkiler yüzünden uzun vadede mutsuz oluyor. Türkiye’yi Anlama Kılavuzu değerler, trendler, satın alma davranışları, hobiler ve medya tüketimi gibi konulara yoğunlaşıyor. Bu araştırma kapsamında Türkiye’nin altı bölgesinden 14-18 yaş grubundaki gençlerle görüşüldü.

Taraf gazetesinden Müjgan Halis'in haberine göre, anketin sonuçları şunları gösteriyor: Gençler neredeyse hiç gazete okumuyor fakat bunun yanı sıra internet üzerinden dünyayı takip ediyorlar. Yüzeysel ilişkiler kuruyor ve bu yüzden uzun vadede yalnızlık ve mutsuzluk çekiyorlar. Bunun yanı sıra dış görünüşleri ve kullandıkları markalar çok önemli. Aynı kalan ve hiç değişmeyen ise kadın ve erkeğin toplum içindeki rolleri konusunda yapılan tartışma.

Kadınlar iş yaşamında daha aktif olmalı

Araştırma kadın hakkı konusuna da odaklanmış. Buna göre; “gelecekte kadının hayatında iş, kariyer bugünküne göre daha ön planda olacaktır” diyenlerin yüzde 79’u kadın. “Kadınların iş yaşamında daha aktif olmasını destekliyorum” diyen kadınların oranıysa yüzde 75. Yüzde 23 oranında olsa bile erkekler kadınlara gerektiğinde tokat atılabileceğini hâlâ savunuyor, . Erkek ve kadının çocuk bakımında eşit roller üstlenebileceğini söyleyenlerin yüzde 73’ü kadın. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 63’ü “erkeklerin de ev işi yapması” gerektiğini söylerken, evleneceği kadının başörtülü olması gerektiğini söyleyen erkeklerin oranıysa yüzde 38.

Gazete okumuyor, dizi izliyorlar

Yüzde 58'i düzenli "gazete okumuyorum" diyen gençlerin komplocu olduğunu da söylemek mümkün, gençlerin yüzde 61'i "Türkiye’nin hak ettiği yere gelmesinin dış güçler tarafından engellendiğini" düşünüyor. Dünyaya yanlış zamanda geldiğini düşünen gençlerin oranı da az değil; yüzde 59'u eskiden insanların daha mutlu olduğunu düşünüyor. Bunların yanı sıra gençlerin yüzde 73'ü dış görünüşüne önem verirken, neredeyse üçte biri spor yapmıyor. Teknolojiyle arası iyi olan gençliğin yüzde 67'sinde cep telefonu, yüzde 47'sinin evinde de internet bağlantısı bulunuyor.