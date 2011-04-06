T24

"Türkiye'de Fethullah Gülen baskısı var"

"Türkler AB'de serbest dolaşmalı"

Fransa Türk Öğrenci Kongre Derneği’nin, 5 Nisan Salı akşamı Strazburg Üniversitesi’nde düzenlediği ’Avrupa Birliği ve Türkiye Müzakerelerinde Son Durum’ konulu konferansa Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Helene Flautre konuşmacı olarak katıldı.Flautre, 10 gün önce gazeteci Nedim Şener’le telefonla görüştüğünü belirterek, "Şimdi kendisiyle görüşemiyorum. Türkiye’de basına yapılan baskı, suçsuz insanların tutuklanması ve Ergenekon davasını yakından izliyoruz. Türkiye bu vaziyette AB giremez. AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı var Türkiyesiz bir AB düşünülemez" dedi.Dokuz yıldır Türkiye-AB ilişkileri delegasyon başkanlığı yapan Flautre, Strazburg Üniversitesi ’La Bel’ amfisinde 1.5 saat süren konferansta Türkiye’nin önemine vurgu yaptı. Konferansı izlemeye gelen yaklaşık 60 Türk ve Fransız öğrenci Türkiye’nin neden AB’ye alınmadığını sordu.Helene Flautre, Türkiyede yargı ve özellikle basın üzerinde Fettullah Gülen’in baskısının çok büyük olduğunu ifade ederken, Türkiye’de bu durumun yeni olmadığını yakından izlediklerini söyledi.Türkiye’deki reform programına da değinen Flautre, "Masa üstüne çıkaracağımız objektif sorunlar var. Sorunların başında basın özgürlüğü ve yargının bağımsızlığı geliyor. Türkiye, Akdeniz ülkeleri arasında sözü geçen en önemli ülke. Bu nedenle AB’nin daha da güçlenmesi için Türkiye şart" şeklinde konuştu.AB’nin geleceğinin Türkiye’ye bağlı olduğuna işaret eden Flautre, "Türkiye’nin şimdiki durumu iç açıcı değil, zor bir dönem geçiriyor. AB’nin yeniden yapılanması için dış ilişkilerde daha dikkatli olması gerekiyor. Avrupa’da giderek yükselen ırkçılık ve yabancı düşmanlığı var. Kısa zamanda bu sorun giderilecek" ifadelerini kullandı.Başkan Flautre, "İnsan haklarını daha ön planda tutan ve değer veren Türkiye, Avrupa standartlarını yakalamış demektir" diyen Helene Flautre, Gazeteci Nedim Şener’in tutuklanmasıyla ilgili olarak ise, "Kendi, kendime soruyorum neden tutukluyorlar? Bu durum gerçekten endişe edilecek bir durum. Türkiye’yi takip ediyoruz ve AB’yi tartışıyoruz" diye konuştu.Türkiye uygulanan vize uygulamaları hakkında da konuşan Başkan Flautre, "AB ile Türkiye arasında vize duvarı kalkmalı. AB ülkeleri arasında Türklerin serbest dolaşamaması üzücü bir durum. AB’nin kendi dışında olanlardan bölünme korkusu var. Bu yüzden AB kendini korumak zorunda hisedip Türkiye’yi olumsuz etkiliyor. Türkiye’den istenilen reformlar, kriterler yerine getirilirse Türkiye de komşusu Bulgaristan ve Yunanistan gibi AB’ye bir gün girecektir" dedi.Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy gibi düşünen, onun fikirlerini paylaşan parlamenterlerin AP’de olmasının dengeleri bozduğuna dikkat çeken Flautre, "Türkiye ekonomisini gelişen ülkeler arasında AB sürecinde Çin’le mukayese etmek yanlış. Ekonomisi zayıf olan Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerin AB’ye girmesinde önemli rol yargı bağımsızlığı, insan hakları ve basın özgürlüğü ve gelişmesinden kaynaklanıyor" diye konuştu.