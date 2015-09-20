"Türkiye'de eğitilen 75 savaşçı Suriye'ye girdi"

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, IŞİD'le savaşmak üzere ABD ve koalisyon güçleri tarafından Türkiye'de eğitilen 75 kişilik bir grubun Suriye'nin kuzeyine girdiğini öne sürdü.

AFP'ye dayandırdığı habere göre, Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Rami Abdülrahman, "Türkiye'nin başkentine yakın bir kampta eğitilen 75 yeni savaşçı, Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Halep vilayetine girdi" dedi.

Abdülrahman, grubun IŞİD hedeflerini vuran ABD öncülüğündeki koalisyonun hava desteği altında silah ve mühimmat taşıyan araçlarla bir konvoy halinde Suriye'ye girdiğini söyledi.