Türkiye'de dondurucu soğuk etkili, buzlanma, don ve sise dikkat!..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu' nun kuzeyi ile Sivas ve Yozgat, çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı, doğu bölgelerde güney ve batı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.



Bölgelere göre hava durumu



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. En Düşük (°C) En Yüksek (°C)

BURSA Parçalı ve az bulutlu 8

ÇANAKKALE Parçalı ve az bulutlu 9

İSTANBUL Parçalı ve az bulutlu 8

YALOVA Parçalı ve az bulutlu 7



EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR Parçalı ve az bulutlu 4

AYDIN Parçalı ve az bulutlu 14

İZMİR Parçalı ve az bulutlu 11

MANISA Parçalı ve az bulutlu 10



AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA Parçalı ve çok bulutlu 16

ANTALYA Parçalı bulutlu 16

G.MAGOSA Parçalı ve çok bulutlu 18

MERSİN Parçalı ve çok bulutlu 17



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas ve Yozgat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli 2

ESKİŞEHİR Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli 3

KARAMAN Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli 3

KIRIKKALE Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli 3



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kıyılarının aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli 3

DÜZCE Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 8

KARABÜK Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli 4

ZONGULDAK Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 7



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BAYBURT Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı -1

RİZE Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

SAMSUN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 8

TRABZON Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BİTLİS Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 1

ERZİNCAN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 3

ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. -3

VAN Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 5



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli 10

MARDİN Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli 9

ŞANLIURFA Parçalı bulutlu 12

SİİRT Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli 10