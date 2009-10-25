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Türkiye'de domuz gribinden ilk ölüm

25 Ekim 2009 03:00

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ankara'da domuz gribinden öldüğü açıklanan kişinin sağlık personeli olduğunu belirterek, ''Panik yapmayacağız, gerekli tedbirleri uygulamaya devam edeceğiz'' dedi.

AK Parti İstanbul İl Genel Meclisi Grubu'nun Erzurum Dedeman Sky Lodge Tesisleri'nde verdiği yemeğe akşam yemeğine katılan Recep Akdağ, yemek çıkışında gazetecilerin, Ankara'da domuz gribinden meydana gelen ölüme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gerekli önlemlerin alındığını ve bu ölemlerin de uygulanmasına devam edileceğini vurgulayan Akdağ, şöyle konuştu:

''Tüm dünyada ölümler yaşanıyor. ABD'de, Meksika'da yüzlerce ölüm olayı yaşandı. Türkiye'de ise ilk ölüm vakası bu. Başka ölümler de olabilir. Ölen arkadaşımız bir sağlık çalışanı. Risk grubundaki kişilerin bir an önce aşılanması gerektiğinin önemi ortaya çıkıyor.''

Akdağ, bu konuda az da olsa aşıyla ilgili olumsuz görüşler ortaya koyanların anlamsızlıkların belirdiğini ifade ederek, risk grubundakilerin en kısa sürede aşılanmasına başlanacağını, vatandaşların hijyen konusunda uyarıları dikkate alarak hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Akdağ, bu süreci en az hasarla atlatmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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