“Türkiye'de derece alanlar ABD'de garson oluyor” diyen İlber Ortaylı'ya: Garson olmak faşizme reaya olmaktan çok onurludur

T24

12 Eylül sonrasında ABD’ye yerleşen ve orada yaşayan Kürt akademisyen Edip Yüksel, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Türkiye'den yurt dışına beyin göçüne ilişkin olarak "Türkiye üniversitelerinde en iyi dereceleri alanlar, okuyanlar gidiyorlar New York'un, Los Angeles'ın otellerinde garson oluyorlar. Panik içinde memleketi terk etme hoş bir şey değildir” sözlerine yanıt verdi.

TIKLAYIN - İlber Ortaylı: Türkiye'de derece alanlar ABD'de garson oluyor; memleketi terk etmek hoş bir şey değil

Kişisel Twitter hesabından T24’ün Ortaylı’nın açıklamasına dair haberini paylaşan Yüksel, “Garson olmak faşizme reaya olmaktan çok onurludur. 1976-1978 ODTÜ'de öğrenimim engellendi. 4 yıl hapisten sonra da kazandığım BÜ'de okuma hakkım yasaklandı. ABD'ye göçtükten sonra Felsefe ve NES bölümlerini bitirdim. Sonra Hukuk doktorası. Öğrenciyken garsonluk yaptım” dedi.

Ortaylı: Fakat filli görünüm odur ki manzara çok hoş değildir

Ege Üniversitesi Atatürkçü Topluluğu tarafından 10-16 Kasım Atatürk Haftası sebebiyle düzenlenen etkinlikte gençlere tavsiyelerde bulunan Ortaylı, şunları söylemişti:

"En büyük uzaklık bir memleketi terk etme durumudur. Çünkü Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette, gençliğin bir fiil burada kalması ve bir şeyler oluşturabilmesi gerekmektedir. Bunu yapamıyoruz. Kimseyi suçlama durumunda değiliz, kimseyi itham da etmiyoruz. Fakat filli görünüm odur ki manzara çok hoş değildir.”

Ortaylı’nın sözleri, çoğunluğu yurt dışında çalışan ve yaşayan çok sayıda kişinin tepkisini çekmişti.