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Türkiye'de de ulusal yas ilan edildi

KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının ardından KKTC yasta. Bayraklar yarıya indirildi.

14 Ocak 2012 02:00


T24 -  KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının ardından KKTC yasta. Bayraklar yarıya indirildi. Denktaş'ın cenaze töreni için ayrıntılar da netleşti. Resmi tören pazartesi günü hastanede başlayacak. Salı günü de Denktaş'ın naaşı ailenin karar vereceği yere defnedilecek. Türkiye'de uluslal yas ilan edildi.

Başbakanlık, KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatı dolayısıyla, 14 Ocak 2012 tarihinden itibaren Denktaş'ın naaşının toprağa verileceği günün bitimine kadar bütün yurtta ve dış temsilciliklerde bayrakların yarıya çekilmesi ve ulusal yas ilan edilmesinin uygun görüldüğünü bildirdi.

Başbakanlık Basın Merkezinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Sayın Denktaş'ın acı kaybından dolayı, 14 Ocak 2012 tarihinden itibaren merhumun naaşının toprağa verileceği günün bitimine kadar bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde bayrakların yarıya çekilmesi ve ulusal yas ilan edilmesi uygun görülmüştür.

Merhuma Allah;tan rahmet, ailesine, Kıbrıs Türklerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı dileriz.


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