'Türkiye'de Darwinizm'in inanca dönüştürülmesi sorunu var'

Akşam gazetesinden Ebru Toktar Çekiç'e bir röportaj veren Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün Tübitak'ın Evrim Teorisi sansürüne ve Türkiye'nin bilim araştırmaları politikasına dair açıklamalarda bulundu. CERN'e üyeliğin yüksek maliyetine vurgu yapan Ergün, Türkiye 'deki sorunun Darwinizm'in inanca dönüştürülmesinden kaynaklandığını söyledi. Ergün'ün açıklamaları şöyle:

- İnançları bilimsel ölçülerle ölçmeye kalkarsanız yanlış yapmış olursunuz. Ölçülmez çünkü! İnançların böyle bir şeye de ihtiyacı yoktur. Mesela bir insan 'Allah'a inanıyorum ama şüphem var' diyorsa o zaman inanmıyor demektir... Şüphen olmayacak ki inanç olsun. Ahirete inanıyorum diyen insan, bunun varlığını da yokluğunu da ispat edemez, buna da gerek yoktur zaten. Çünkü inanan bir adamın böyle bir ispata ihtiyacı yoktur.

- Bir şeyin bilimsel olması, mutlak doğru olmadığının baştan kabul edilmesidir. Bilimsel teoriler, mutlak doğru sayılamazlar. Eğer mutlak doğru sayılırlarsa bilim olmaktan çıkar, inanca dönüşürler. Evvela bunu kabul etmek gerekir. Bizdeki hastalık şu ki bilimsel bir olayı inanca dönüştürmeyi çok çabuk beceriyoruz. Bilim ve inançlar arasında bazı çok önemli farklılıklar vardır. Mesela bir şeyin bilimsel olması için ondan şüphe edilmesi lazım. Şüphe edilmezse bilimsel olmaz. Ya doğru değilse ya yanlışsa? gibi Soru işaretleri olacak ki araştırmalar devam etsin. Ama inançtan şüphe edilirse o inanç, inanç olmaz.

- Darwin'in TÜBİTAK dergilerinden çıkarıldığı iddiası doğru değil. TÜBİTAK'ın telif hakkı ödeyerek bastırıp, dağıttığı bilimsel kitaplar var. Darwin'in teorisi de bu kitaplarda işleniyor. Türkiye'nin sorunu; Darwinizm'in inanca dönüştürülmesidir. Kardeşim bu bir inanç değil ki. Bunu niye dönüştürüyorsun? Darwin'in teorisi, bilimsel bir teori, ama inanç değil. İnsanlar da bunu mutlak doğru olarak algılamamalı zaten! İnançlarla bunu mukayese etmenin anlamı yok. Darwinizm, bilimsel olarak kaldığı müddetçe bir problem yok. Bunu inancın yerine geçirmeye çalışırsanız, sizinki de inanç olur, bilim olmaktan çıkar ve o zaman çatışma yaşanır.

- CERN'de Tanrı parçacığını bulamadılar, ama izine rastladılar. Çok sayıda araştırmacımız orada proje yürütüyor. Ama CERN'e tam üyeliğin yüksek bir maliyeti var. Bunu araştırıyoruz.

- Bakan Nihat Ergün, 81 ilde kurulacak bilim merkezlerinin dünyadaki gelişmiş ülkelerden esinlenerek inşa edileceğini belirterek, şu bilgileri verdi: 'Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu kararı ile bilim merkezleri kurma kararı aldık. Mesela kitapta 'yerçekimini' okuyor, ama yer çekimi olmazsa ne olduğunu bilmiyor. İşte yer çekiminin olmadığı ortamları görüp, onları yaşatmayı planlıyoruz.