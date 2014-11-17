'Türkiye'de çok sayıda ABD'nin atom bombası var'

Taraf yazarı Süleyman Yaşar, Türkiye’de ABD’nin birçok nükleer bombasının bulunduğu iddiasını köşesine taşıyarak, “Yeni bir soğuk savaş Türkiye için sorun olabilir. Çünkü Türkiye’ye Rusya’dan epeyce doğrudan yatırım geliyor. Yeni soğuk savaş bu doğrudan yatırımların durmasına neden olabilir. Yine Türkiye’nin çok sayıda atom bombası bulunan altı NATO ülkesinden biri olması nedeniyle ülkemizi riskli hâle getirebilir” dedi.

Süleyman Yaşar’ın Taraf’ta “Türkiye’de çok sayıda atom bombası var” başlığıyla yayımlanan (17 Kasım 2014) yazısı şöyle:

Türkiye’de çok sayıda atom bombası var

Rusya Devlet Başkanı Putin Avustralya’da yapılan G-20 toplantısını uykum var diyerek erken terk etti. G-20 tebliğinin hazırlanmasını bile beklemedi.

Tabii Putin’in bu tavrının nedeni Amerikan Başkanı Obama, İngiltere Başbakanı Cameron ve Almanya Başbakanı Merkel’in Putin’i Ukrayna’nın işgali konusunda uyarmalarından kaynaklanıyor. Ve Batılı liderler, eğer Putin geri adım atmadığı takdirde Rusya’ya uygulanan petrol, bankacılık ve şahıslar hakkındaki yaptırımların daha da artırılacağını söylüyorlar.

Peki, yaptırımlar artarak devam ederse ne olacak?

Hemen cevaplayalım, artan yaptırımlar karşısında Rusya geri adım atmadığı takdirde 1947-1989 arasında yaşanan soğuk savaşın bir yenisi başlayacak. Tabii bu olası yeni soğuk savaş Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor.

Gelelim yeni soğuk savaşın Türkiye’yi niçin yakından ilgilendirdiğine...

İngilizce Pravda gazetesinin internet sitesinde “Rusya, NATO için nükleer sürpriz hazırlıyor” başlıklı haberde bilinenin aksine Rusya’nın elindeki nükleer güç ve silah açısından NATO’dan daha güçlü olduğu ileri sürülüyor. Ve 8 Nisan 2010’da Prag’da Medvedev ve Obama arasında imzalanan nükleer silahların azaltılması anlaşmasına göre taraflar ellerindeki nükleer başlıkları 2021’de 1.550’ye indirecekler. Yine kıtalararası balistik füze, denizaltı balistik füzeleri ve ağır bombaları 700 ünite azaltacaklar. Fakat bu anlaşmaya göre ABD ilk defa nükleer silah azaltmasına giderken Rusya nükleer silah artırımı için önemli bir fırsat yakaladı. Dolayısıyla Rusya yeni nükleer silah dengesini kurma olanağını elde etti.

Bu arada aynı haberde Rusya’nın tehdit olarak gördüğü NATO ülkelerinde ABD’nin 18 megatonluk 200 atom bombasının olduğu ileri sürülüyor. Ve bu atom bombalarının Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Türkiye’deki üstlerde bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca Fransa’da ilave 60’dan fazla atom bombası olduğu da söyleniyor.

Peki, niye anlattık bütün bunları...

Şundan anlattık, Putin’in G-20 toplantısını terk etmesi önemli. Yeni bir soğuk savaş Türkiye için sorun olabilir. Çünkü Türkiye’ye Rusya’dan epeyce doğrudan yatırım geliyor. Yeni soğuk savaş bu doğrudan yatırımların durmasına neden olabilir. Yine Türkiye’nin çok sayıda atom bombası bulunan altı NATO ülkesinden biri olması nedeniyle ülkemizi riskli hâle getirebilir.

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