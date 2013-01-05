Adalet Bakanlığı, son çalışmayla Türkiye'deki cezaevi gerçeğini ortaya koydu. Türkiye'de cezaevlerinde toplam 136 bin kişi bulunuyor. Bunların yüzde 23'ü tutuklu.

Adalet Bakanlığı'nın son verileri Türkiye'nin cezaevi gerçeğini ortaya koydu.

31 Aralık 2012 itibariyle Türkiye'deki cezaevlerinin doluluk oranlarına ilişkin çalışmaya göre, 373 ceza infaz kurumunda, 104 bin 313'ü hükümlü, 31 bin 707'si tutuklu olmak üzere toplam 136 bin 20 kişi bulunuyor. Bu tutuklu ve hükümlülerden 129 bin 181‘i erkek, 4 bin 838’i kadın ve 2 bin biri ise çocuk.



Tutukluluk oranı yüzde 23



Türkiyede tutuklu sayısının genele oranı yüzde 23.3 düzeyinde bulunuyor. Tutukluluk oranı 2001 yılından bu yana düşüş gösteriyor. 2001'de yüzde 50.4 olan tutukluluk oranı 2006'de yüzde 48.9 olurken, son 6 yılda hızlı düşüşle yüzde 23.3'e kadar indi.



Türkiye Avrupa'da 12. sırada



Türkiye tutukluluk oranı bakımından Avrupa ülkeleri arasında 12'nci sırada yer alıyor. Listenin ilk üç sırasında Malta, Güney Kıbrıs ve Hollanda bulunuyor. G-20 ülkelerinde ise Türkiye 14'üncü sırada.



31 bin kişi 1 yıla kadar tutuklu



Çalışmada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi sürekli tazminata mahkum ettiği uzun tutukluluk sürelerindeki durum da ortaya konuyor.

31 bin 707 tutuklu içinde 1 yıla kadar tutuklu bulunanların oranı yüzde 74,80. Bir ile üç yıl arasında tutuklu bulunanların oranı yüzde 21.48. Üç yıl ve üzeri tutuklu bulunanların oranı ise yüzde 3.71 olarak belirlendi. Özellikle AİHM nezninde Türkiye'ye sorun oluşturabilecek üç yılın üzerindeki tutukluların sayısı bin 177 kişi.



16 kişi 7 yıldan fazla tutuklu



Türkiye'de 16 kişi de 7 yıl ve üstü süredir tutuklu bulunuyor. Bu kişilerin devam eden davaları ise anayasal düzeni ortadan kaldırmak, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve adam öldürme gibi ceza davaları.

Avrupa ülkelerinde 100 bin kişiye düşen mahkum sayısı istatistiklerine bakıldığında 314 mahkum ile Litvanya başı çekiyor. Türkiye ise 181 mahkumla 7'nci sırada yer alıyor.



Kadın mahkûmda Türkiye sondan dördüncü



Avrupa ülkelerindeki kadın mahkum oranlarına bakıldığında Türkiye yüzde 3.5'le sondan dördüncü sırada bulunuyor. Türkiye çocuk mahkum oranlarında ise Yunanistan'ın başı çektiği listede yüzde 1.4'le Avrupa 10'uncusu.



Yabancı mahkûm oranı yüzde 1,2



Türkiye'de yabancı mahkumların oranı yüzde 1.2. Bu oranla Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında sondan üçüncü sırada bulunuyor.