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Yaşam

Türkiye'de boşanmalar 2014'te yüzde 4.5 arttı

Ortalama ilk evlenme yaşı, 2014 yılında erkekler için 26.9, kadınlar için 23.7 oldu

03 Nisan 2015 14:19

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yıl evliliklerde önemli bir değişim gözlenmezken, boşanmaların sayısında yüzde 4.5 artış oldu.

Nüfusa göre boşanma hızının en yüksek olduğu kent Antalya çıkarken, evlenmelerin en yüksek olduğu il ise Kilis olarak belirlendi. Evlenenler arasında en fazla yaş farkının bulunduğu kent ise, 5 yaşla Kars oldu.

TÜİK verilerine göre 2014’te evlenen çift sayısı, önceki yıla göre yüzde 0.1 azalarak 599 bin 704 oldu. Nüfusa oranla evlenme hızı, binde 7.8 olarak gerçekleşirken, evlenme hızının 2014’te en yüksek olduğu il, binde 10.78 ile Kilis. Ortalama ilk evlenme yaşı, 2014 yılında erkekler için 26.9, kadınlar için 23.7 oldu.

Boşanan çiftlerin sayısı da, önceki yıla göre yüzde 4.5 artışla 130 bin 913’e yükseldi. Boşanma hızının 2014 yılında en yüksek olduğu il, binde 2.87 ile Antalya. Geçen yıl boşanmaların yüzde 39.6’sı evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşti.

 

'Evlenen ayrılmıyor'

 

Boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0.11 ile Hakkari. Hakkari’yi Şırnak ve Bitlis izledi. Bununla birlikte TÜİK verilerine göre en fazla bekarın bulunduğu kent de Hakkari. Bekarların oranının yüzde 46 olduğu kentte gençlerin evlenmemesindeki temel gerekçenin, istenen fazla takılar ve işsizlik olduğu belirtilirken, boşanmaların az olmasının da bundan kaynaklandığı sanılıyor.

Kentte, kız tarafının çok takı istemesi ve düğünlerin en az 4 gün sürmesi gibi gelenekler, gençlerin evlenmelerinin önünde en büyük engel.

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