Türkiye'de bir Alman vatandaşı daha tutuklandı

Aydın Kuşadası’nda tatil yapan Türkiye kökenli bir Alman vatandaşı, “cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla tutuklandı. Hüseyin M. adlı vatandaşın, eşi veya Alman diplomatlarla görüşmesine izin verilmediği bildiriliyor.

Der Spiegel dergisinin internet sitesinde yayımlanan habere göre, Aşağı Saksonya eyaletinin Braunschweig kentinden gelen Hüseyin M. adlı Alman vatandaşının Ağustos ayı sonunda Kuşadası'nda tatil yaparken tutuklandığı bildirildi.

Hüseyin M.'ye "cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasının yöneltildiği belirtildi. AlmanyaDışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Davanın görülmesine 11 Ekim'de başlanacak.

Eşi ve Alman diplomatlarla görüşemedi

1976 Tunceli doğumlu olan zanlının 13 yaşında Almanya'ya geldiği ve 2012 yılından bu yana sadece Alman vatandaşlığına sahip olduğu bildirildi. Der Spiegel'in haberine göre Türk makamlarının Türk vatandaşı olarak gördüğü Hüseyin M. ile ne Alman diplomatların ne de eşinin görüşmesine izin veriliyor. Kardeşinin dergiye verdiği bilgiye göre, sadece Hüseyin M.'nin eşinin anne ve babasının tutukluyu cezaevinde bir kez ziyaret edebildiği belirtiliyor. Haberde, zanlının avukatının ise Hüseyin M.'nin Türk vatandaşlığından çıktığına dair resmi belgeyi bulmaya çalıştığı, böylelikle Alman konsolosluk yetkililerinin müvekkilini ziyaret etmesini sağlamayı amaçladığı aktarıldı.

"Mesleki ve ekonomik varlığı tehlikede”

M.'nin ailesi, uzun süren tutukluluk nedeniyle Almanya'daki işini kaybetmesinden endişe ediyor. Yıllık izinlerinin tükendiğini belirten kardeşi, Hüseyin M.'nin "mesleki ve ekonomik varlığının tehlikede” olduğunu söylüyor. Savcılığın, "cumhurbaşkanına hakaret” suçuna Ceza Kanunu'nda öngörülen en yüksek cezayı talep ettiği bildiriliyor.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, suçlama sadece bu kapsamda kaldığı takdirde, Hüseyin M.'nin dört yıl hapis cezasına çarptırılabileceği kaydediliyor.

Tutuklu Almanlar, Erdoğan'ın ziyaretinde de gündeme gelmişti

Alman yetkililerin açıkladığı resmi verilerde, Türkiye'de siyasi gerekçelerle hapiste bulunan Alman vatandaşlarının sayısının son olarak beş olduğu bildiriliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Almanya 'ya yaptığı devlet ziyareti sırasında Başbakan Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'deki tutuklu Alman vatandaşlarına ilişkin konuyu gündeme getirmiş ve hızlı çözüm talebinde bulunmuştu.