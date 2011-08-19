Türkiye’de bilimsel makale patlaması

T24 - Türkiye’de 2000 yılında 5 bin bilimsel makale yayımlanırken bu rakam 2009’da 22 bin oldu. En çok makale ise tarım alanında veriliyor.







İngiliz haber ajansı Thomson Reuters’ın Ortadoğu ülkelerinin bilim dünyasındaki yerini tespit etmek için yaptığı bir araştırma Türkiye’nin 2000 yılından beri makale üretiminde büyük rol katettiğini gösterdi. Türkiye, Bahreyn, Mısır, İran, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen’de 2000’den 2009 dönemi üzerine yapılan araştırmaya göre Türkiye 14 ülke içerisinde en fazla akademik makalenin yazıldığı ülke oldu. Türkiye’de 2000 yılında 5 bin akademik makale yayımlanırken, bu sayı 2009 yılında 22 bine çıktı. Böylece Türkiye dünyadaki makalelerin yüzde 0.7’sini yazarken, 2009 itibariyle yüzde 1.9’unu yazmaya başladı.



Ortadoğu’da tıp alanında birinci



Türkiye’yi 13 bin 700 artışla İran takip ederken, bu artışın geri kalan 12 ülkede daha az olduğu saptandı. Araştırmaya göre klinik tıp alanında en çok makale üreten Ortadoğu ülkeleri Türkiye ve Suudi Arabistan. Ancak Türkiye’deki bilim insanlarının en üretken olduğu alan tarım. Dünyada tarımla ilgili yazılan makalelerin yüzde 2.87’sini Türkiye üretiyor. Tıpta bu oran yüzde 2.84, mühendislikte yüzde 2.22, matematikte yüzde 1.34.





Ortadoğu bilimde neden geri kalıyor?



Thomson Reuters’ın araştırması Ortadoğu genelinde de bilimsel araştırmalarda artış olduğunu gösterdi. 14 ülkenin 2000’de yazdıkları makaleler, tüm dünya ortalamasının yüzde 2’sinden azken, 2009’da bu oran yüzde 4’e çıktı. Nobel ödüllü Mısırlı kimyager Ahmed Zevail, Ortadoğu’da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu toplumların bilim açısından geri kalışının dini nedenlerle açıklanamayacağı gibi artışın da dini nedenlere bağlanamayacağını söyledi. İngiltere doğumlu müslüman fizikçi Kanta Ahmed, geri kalışın nedeninin, belli ailelerden gelenlere yükselme şansı tanınması olduğunu dile getirdi.



Ürdünlü biyolog Rana Dajani ise geri kalışın nedeninin özgürlüğe getirilen kısıtlamalar ve bürokrasi olduğunu öne sürdü. Dajani, Arap Baharı ile bölgede yaşanmaya başlayan değişimin bu bürokratik yapıları kırması ile bilimsel çalışmalardaki artışın daha hızlı gerçekleşeceğini belirtti.





